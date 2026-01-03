限制級
苗栗公館免費健康篩檢1月10日登場 曾有51人發現癌前病變
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已逾40年蟬聯10大死因之首，苗縣府衛生局、公館鄉衛生所結合大千醫院資源，將於1月10日早上7點30分至上午10點30分，於五穀國小學生活動中心辦理「全民篩檢健康久久」健康篩檢活動，提供多項免費整合式健康篩檢服務，邀請鄉親踴躍參加。
苗縣府衛生局表示，活動篩檢項目包含成人預防保健檢查、B、C型肝炎篩檢、子宮頸抹片檢查、乳房攝影檢查、口腔黏膜檢查及糞便潛血檢查。活動當日並加碼提供多項健康加值服務，包括復健科治療師肌肉骨骼問題諮詢、長者功能評估、健康識能衛教及各項健康資訊宣導。
苗縣府指出，公館鄉去（2025）年共有2438人次接受四癌篩檢，發現癌前病變51人、確診癌症7人，期望藉由社區整合式健康篩檢活動，提供鄉親便利、優質的健康服務，促進早期發現、早期治療。
