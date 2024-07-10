7月起增6次免費兒童發展篩檢服務 嘉義市17醫療院所完成訓練

嘉義市17所醫療院所完成訓練，民眾可到相關服務院所進行兒童發展篩檢。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕衛生福利部國民健康署為協助發展遲緩兒童及早發現、療育，7月起針對未滿7歲兒童，除原本7次的兒童預防保健外，新增6次免費兒童發展篩檢服務，嘉市已有17醫療院所完成訓練，受過訓練醫師，將依據兒童每個年齡層對應的篩檢量表為孩子篩檢評估。

市衛生局長廖育瑋表示，0到6歲是兒童重要發展關鍵期，3歲前更是黃金療育期，據世界衛生組織研究報告統計，兒童發展遲緩的發生率為6%至8%，然而我國2020年資料顯示，未滿6歲發展遲緩兒僅約2.2％，顯示有約4至6%遲緩兒未被篩檢發現。

請繼續往下閱讀...

廖育瑋說，要掌握兒童發展時程、及早發現異常，需醫護人員與家長通力合作，完成兒童發展監測、篩檢與評估三道關卡，家長可運用兒童健康手冊觀察、記錄兒童發展情形，再由專業醫師篩檢，發現有疑似發展遲緩問題，可衛教、追蹤或轉介至兒童發展聯合評估中心進行評估與診斷，嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、天主教聖馬爾定醫院等3家聯合評估中心可提供服務。

廖育瑋表示，為了協助發展遲緩兒童都能及早發現、及早療育，國健署除提供原有的兒童預防保健服務，再參考美國疾病管制署及國內專家建議，依兒童每個年齡層研製標準化篩檢量表及工具，針對粗大動作、精細動作、語言認知以及社會發展行為等4大面向為孩子進行篩檢評估。

廖育瑋說，兒童發展篩檢是由完成訓練的兒科、家醫師及幼兒專責醫師來執行，嘉市已有17家醫療院所完成訓練並持續增加，詳洽衛生福利部兒童醫療健康資訊整合平台「兒童就醫地圖」查詢「兒童發展篩檢服務院所」。

衛福部新增6次免費兒童發展篩檢服務，7月上路，家長可帶孩子到醫療院所接受篩檢。（嘉義市政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法