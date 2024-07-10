102歲嬤跌倒腰椎壓迫性骨折 微創千斤頂復位術10天康復

102歲人瑞阿嬤跌倒造成腰椎壓迫性骨折，經微創千斤頂復位塌陷椎體術10天即恢復健康。（童綜合醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕102歲蘇姓阿嬤因跌倒，導致第二節腰椎壓迫性骨折並向後壓迫到部分神經，造成疼痛，嚴重影響日常生活，經童綜合醫院微創中心醫師徐克少採用自費微創千斤頂復位塌陷椎體術治療，3天即出院，出院7天即可自行下床上廁所，恢復正常生活。

102歲蘇姓阿嬤不小心跌倒，臀部坐到地上，雖然疼痛，但她以為休息幾天就沒事了，不料，跌倒後第3天，竟發現無法翻身起床且腰部劇痛，上廁所及行動都非常困難，生活大受影響。

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蘇阿嬤跌倒臥床，雖有5名年邁的兒子輪流照顧，但是老人照顧老老人，不到1星期就把幾個兒子累壞了，但阿嬤高齡102歲，許多醫師都不敢幫她手術，經人介紹求助童綜合醫院微創中心徐少克醫師，經核磁共振檢查，發現其第二節腰椎壓迫性骨折，因第二節腰椎高度只剩三成，並向後壓迫到部分神經，才造成一動就痛的情形。

徐少克建議阿嬤施行脊椎微創千斤頂復位塌陷椎體術，局部麻醉後使用3D微創導航系統，將千斤頂放入椎體內，先將脊椎高度撐起來恢復正常脊椎形狀後，再將低溫骨水泥慢慢注射進椎體，就好像房子塌了必需先將房子用鋼架支撐起來再注入水泥，才能增加支撐椎體穩定性並恢復正常。阿嬤術後恢復良好，住院3天即返家休養，出院1星期就恢復正常生活，可以自行下床上廁所。

徐少克表示，傳統的脊椎骨折復位手術需要全身麻醉，並且還要切除後方椎弓及切斷破壞部分背部肌肉，對年紀大的老人傷害大，加上傳統手術需使用鋼釘固定，術後還需穿著特製長背架，恢復時間達4個月以上。

微創千斤頂復位塌陷椎體術，不僅可恢復脊椎高度，同時將後方塌陷的骨頭向前方復位，以達到神經減壓的效果；且使用千斤頂可創造一個安全的空間，在注入骨水泥時，較不容易向後側滲漏，造成骨水泥壓迫神經的併發症發生。以前若手術中發生骨水泥滲漏情形，輕者造成背部或是腿部疼痛，嚴重則會導致癱瘓。

徐少克強調，千斤頂加上骨水泥就像蓋房子使用鋼骨結構，不僅非常牢固，也不需全身麻醉，更不用使用鋼釘固定，因此不會破壞脊椎後方重要結構及肌肉，術後不用穿長背架，生活品質大幅改善，高齡者或想即早恢復正常生活的患者，可尋求專業醫師診療，給予最適切的治療方式。

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