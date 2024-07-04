注意保骨5概念 有骨氣不骨鬆

▲生活中規律運動、日曬並補充維他命D、鈣質可預防骨鬆，但仍可透過骨質檢查了解自己的健康狀況。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／林中一

李女士是退休公務員。發現身高越來越「縮水」，背越來越駝。但她以為跟退休前長期坐辦公室姿勢不良，還有老化有關。沒想到某一天要起身時，突然背痛站不直。到門診檢查，發現嚴重骨質疏鬆脊椎壓迫性骨折。

骨質若疏鬆 骨折發生及死亡率都很高

女性停經或男性大於60歲、曾經跌倒骨折、有肝腎疾病、糖尿病，或長期使用類固醇等，都是骨質疏鬆高風險群，建議進行骨質檢查。

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隨著骨質流失，甚至不用跌倒，就會發生脊椎壓迫性骨折，可能以駝背或「老倒縮」呈現。但如果跌倒發生「髖關節」骨折的話，每10人中，就有1人在1年內死亡，有1/3未來終身臥床，不可不慎！

骨質檢查有分為篩檢性的（如四肢超音波），以及確診性的（如X光測量儀），建議如想完整了解自己的骨質狀況，可至醫院進行國際標準的雙能量X光測量儀確認腰椎及髖關節的骨質。

◎提供5項骨本保養概念

●運動：運動有許多類型，包含肌力、有氧、伸展運動等。許多人隨著年紀增長，就不做肌力運動，但骨質需要承受負重，才能生長。有氧運動則可以增強體力，伸展運動可減少跌倒，就算體力下降，仍要視自己能力所及，交替各種運動

●陽光：可增加體內維他命D，幫助鈣質吸收。建議每天照射20分鐘陽光。

●補充維他命D：深海魚類、深綠色蔬菜、乳酪、蛋黃等食物含有較多維他命D，可多攝取。坊間有許多維他命D營養品，若時常攝取富含維他命D的食物，則1天攝取600-800單位維他命D營養品即可。

●鈣質補充：鈣質為骨頭生成重要原料。堅果種子、奶類、豆類及魚類等含有較多鈣質。若使用含鈣的營養品，1天約攝取1000-1200毫克，勿超過2000毫克。

●戒菸、酒：菸及酒會造成骨質快速流失，不宜過度使用。

骨質疏鬆後，骨折的發生率及死亡率都很高，建議民眾要保持警覺，生活中規律運動、日曬並補充維他命D、鈣質，有任何疑慮，請及早至醫院諮詢醫師，及進行骨質檢查，以利早期治療。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科主治醫師）

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