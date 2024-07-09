健康網》新冠流感齊發 免疫力下降？恐是「它」攝取不足

蛋白質是人體組成的必要成分，缺乏可能會有體力不足、精神差、病懨懨無力感；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管在公司或捷運上，都能聽到咳嗽聲，對吧？最近新冠和流感疫情爆發，許多人確診、感冒，體力大不如前，這些問題可能與蛋白質攝取不足有關。營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，蛋白質是人體組成的必要成分，缺乏可能會有體力不足、精神差、病懨懨無力感。因此，每日補充足夠的蛋白質，才能維持良好的健康狀態。

不可或缺的蛋白質

王證瑋指出，蛋白質是三大營養素中的一大角色，負責非常多重要的生理功能，如調節免疫、器官組織修復、維持生理代謝、肌肉生長、水平衡等，因此，若蛋白質攝取不足，很容易會造成身體產生不適，常見的是肌肉減少、體力降低、容易感冒等。

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他提到，蛋白質來源有很多，主要可分為植物性及動物性，植物性蛋白大多為：大豆蛋白、豌豆蛋白；動物性蛋白為：豬、牛、魚、蛋等。

王證瑋說，一天補充的蛋白質攝取量與自身體重有關，衛福部於「國人膳食營養素參考攝取量」有說明，成年人蛋白質攝取量建議為每公斤體重1.1公克，換算60公斤的成年人，每天必須吃到66克的蛋白質。

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