妙齡女腰際長黑痣 原來是老人斑

妙齡女子腰際間長了一顆黑痣，經醫師診斷，確認病灶為俗稱「老人斑」的「脂漏性角化症」，非一般黑痣。（中榮嘉義分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義一名妙齡女子因腰際間長了一顆黑痣，擔心逐漸變大可能產生病變，經諮詢台中榮總嘉義分院美容中心診斷，確認病灶為俗稱「老人斑」的「脂漏性角化症」，非一般黑痣。在醫師建議下，使用飛梭雷射儀器治療，經一次性雷射後，原突起的脂漏性角化點，瞬間清除，讓女子放下心中大石頭。

中榮嘉義分院整形外科醫師朱俊旭說，脂漏性角化症又稱老人斑，形成原因除了年齡、抽菸、睡眠不足，又屬紫外線影響最深。

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醫師使用飛梭雷射儀器治療，原突起的脂漏性角化點，瞬間清除，讓患者放下心中大石頭。 （中榮嘉義分院提供）

脂漏性角化症是一種良性角質及表皮層增生，合併色素增加的現象，常出現在臉部及四肢上，摸起來黑黑、凸凸的，常被誤以為是痣，這些褐色突起的塊狀斑點雖對身體無害，且斑點還有日益變大的可能。

朱俊旭提醒，許多年輕人也因為長期沒有防曬，導致皮膚老化而出現老人斑，因為長的斑點多寡，通常會隨著年齡增加，此症也被認為是年長者必有的皮膚症狀。

朱俊旭說，飛梭雷射治療原理為分段分次觀念，為復原迅速之漸進式換膚術，相較於傳統磨皮雷射將整塊肌膚氣化方式，以點狀光束方式在皮膚上打出許多點狀為小加熱區，透過這些區塊對真皮層加熱，進而刺激膠原蛋白重塑與增生來改善膚質，達到除疤除皺及除斑效果。

由於每一微小加熱區周圍均包覆正常皮膚，雷射術後皮膚癒合速度快，傷口再以人工皮貼上，約1至2週表皮增生完成，隨即恢復平整皮膚，患者滿意度極佳。

中榮嘉義分院整形外科醫師朱俊旭說，脂漏性角化症又稱老人斑，形成原因除了年齡、抽菸、睡眠不足，又屬紫外線影響最深。 （中榮嘉義分院提供）

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