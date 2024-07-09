健康網》費工但好入菜的「破布子」 農糧署：隔夜易變黑

農糧署指出，以淹過破布子的水量煮約兩小時，便初步完成，通常會做成「餅狀」或「醬漬品」；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鹹香滋味，有「破布子」就開胃。農業部農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享古早味的破布子，採收的破布子要跟時間賽跑，必須當天加工製成完成，否則破布子原料放置長時間（隔夜）容易變黑。此外，建議可以在水中摘下果粒，避免破布子汁液黏手。

農糧署指出，「破布子」俗稱樹子，以6、7月為採收期，為蒸魚、炒蛋、炒菜、配粥都對味的好幫手。一般會由分支處砍下枝條，收集後剪下一串串的果穗，再經泡水清洗、去除蒂頭、摘下果粒，並挑去不良果實，最後下鍋殺青，以淹過破布子的水量煮約兩小時，便初步完成，通常會做成「餅狀」或「醬漬品」。

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做餅做醬都好吃

●製成餅狀

會於撈起後加入鹽水，迅速攪拌至半糊狀再挖進碗中，輕壓擠出水分、結實定型後冷凍。另外，破布子殺青後去除水分和澀味，趁熱加入適當的鹽水，並快速按壓瞬間成形，鹽的濃度可以使破布子凝結成塊，可以放置竹篩或濾網上瀝乾。

●製成醬漬品

會先將破布子撈起瀝乾，再煮滾融入醬油、糖、水、甘草片、薑片，或蒜頭等食材的醬汁，與破布子一同裝罐，冷藏保存。

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