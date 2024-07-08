健康網》糖友脂肪肝發病率達50％！ 5大高風險族群一次曝光

醫師說明，脂肪肝是指肝細胞內堆積過多的三酸甘油脂，當這些脂肪超過肝臟總重5%時，就被稱為脂肪肝；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人飲食、生活習慣是脂肪肝高發的主要原因！原美學診所醫師表示，現代人常攝取過多熱量、缺乏運動、常熬夜等習慣，使越來越多人有脂肪肝問題，因此整理易患脂肪肝的高危險族群，包括：代謝症候群、喜好甜食飲料、三餐不定時或生活作息不正常、過度節食或暴飲暴食，以及酗酒者等，其中，糖友發病率達50%，肥胖者更高達70%，應多加留意。

脂肪肝4大成因

醫師在臉書專頁「原美學診所-體雕減脂領導品牌」發文說明，脂肪肝是指肝細胞內堆積過多的三酸甘油脂，當這些脂肪超過肝臟總重5%時，就被稱為脂肪肝。而脂肪肝成因，主要可分為4大類：

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●飲食習慣：喜歡吃精緻食品、高熱量食物和含糖飲料。

●生活習慣：缺乏運動、長期熬夜。

●酗酒：攝取過量酒精會導致肝臟受損，引起酒精性脂肪肝。

●代謝問題：如糖尿病和肥胖者，非酒精性脂肪肝發病率較高。

早期脂肪肝無明顯症狀

脂肪肝分酒精性脂肪肝、非酒精性脂肪肝2類，醫師說明，前者主要與過量飲酒有關，若女性每天飲用20克酒精或男性每日喝30克酒精，即可引起肝損傷；至於後者則為飲食、生活習慣不良，無酗酒史者，一般人發病率為20-30%，糖友中達50%，肥胖者更高達70%。

醫師進一步提到，早期脂肪肝無明顯症狀，因此常在健康檢查中發現；到了中期後，會因脂肪堆積，影響肝臟解毒功能；待病程至晚期時，可能導致肝硬化、肝纖維化，甚至肝癌。下為高風險群：

●代謝症候群患者（糖尿病、高血脂等）。

●喜好甜食飲料的人。

●三餐不定時、生活作息不正常。

●過度節食、營養失衡、暴飲暴食。

●酗酒者、內臟脂肪偏高、肌少症患者。

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