健康網》減重不能吃油？ 一圖懂分級 首選「低溫」均衡又健康

醫師表示，初榨橄欖油、亞麻仁油、紫蘇油、核桃油等屬於低溫油，適合用來涼拌、水炒；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重的人，多少聽過「不能吃油」的說法；對此，書心健康管理診所院長許書華表示，除了生酮飲食外，多數減重飲食都會建議「少油」，因油脂所提供熱量是蛋白質、碳水化合物2倍以上，並不是不能吃油，而是要會挑油，因此整理油量分級表，建議避免油炸物、酥皮點心等高油食物，盡量選擇低溫油量方式，如初榨橄欖油、亞麻仁油等油品，均衡營養又健康！

油脂維持皮膚健康、腸道滋潤

針對油脂的主要功能，許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文說明，其能維持皮膚健康、腸道滋潤，以及脂溶性維生素 A、D、E、K 吸收，延緩空腹感。想完全不吃油是不可能的，除了外加的烹調油、奶油等，食物中油脂無所不在，從雞皮到堅果、豆類裡都有難以察覺的油。

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醫師整理出油量分級表，供民眾參考。（圖取自書心健康管理診所臉書）

該如何確實少油呢？許書華整理各種油量分級表，一次列出各油適合的烹煮方式，並根據每個烹調方式所需的油溫度對照適合的油品。同時也提醒，烹調時溫度不應超過油品發煙點，而發煙點指的是能承受的最高溫度，若使油過熱，可能會產生毒素，影響健康。

●高溫180度—棕櫚油、椰子油、苦茶油、玄米油：可用來煎、大火炒、油炸，如炸雞、炸豬排、薯條、甜甜圈、洋芋片等。

●中溫140度—玉米油、花生油、芝麻油、葵花油、葡萄籽油：適合煮、中火炒使用，如煎魚、炒飯、燴飯、煎餃等。

●低溫小於100度—初榨橄欖油、亞麻仁油、紫蘇油、核桃油：涼拌（小於50度）、水炒，如蒸魚、饅頭、水煮蛋、滷雞腿、涼拌菜等。

了解油量分級表後，便能掌握少油原則！許書華建議，應避免油炸物、酥皮點心等高油的地雷食物，烹調時，盡量參考低溫油量的方式，選擇以植物／堅果類油脂的油品，在瘦身過程也能吃好、吃飽、吃健康！

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