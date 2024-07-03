健康網》失智症未來每3秒就有1人 避開5食物、多吃10食物補腦

營養師表示，麥得飲食的特色是多選擇天然原型的食材，可以多吃菠菜、地瓜葉、青江菜、空心菜等。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕失智症未來每3秒就有1人，試試全球最佳飲食法麥得飲食，護腦又護心！營養師陳怡婷分享，10種護腦的食物，包括：全穀雜糧類、深綠色蔬菜、彩虹蔬菜、豆類、魚類、家禽類、橄欖油、堅果類、莓果類、紅酒，及5種傷腦的食物，包括：油炸物、甜食、奶油、紅肉、起司。

陳怡婷於臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」及網站發文指出，麥得飲食（MIND），是一種結合地中海飲食，加上得舒飲食延伸的健康飲食型態。地中海飲食型態有降低三高、慢性病、心血管疾病、失智症的相關研究，而得舒飲食為降高血壓飲食及預防心血管疾病的健康飲食模式，此兩者飲食模式皆榮獲《美國新聞與世界報導》2022最佳飲食法，麥得飲食結合兩者的優點，也被稱為心智飲食，有研究顯示可以延緩認知力退化，降低罹患阿茲海默症的機率。

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她表示，麥得飲食的特色是多選擇天然原型的食材，搭配均衡的飲食，建議多選擇10種護腦的食物，以及避免5種傷腦的食物，讓大腦更健康。

10種護腦食物

●全穀雜糧類：未精製穀類，糙米、五穀米、燕麥、蕎麥等。

●深綠色蔬菜：菠菜、地瓜葉、青江菜、空心菜等。

●彩虹蔬菜：多樣化的蔬菜含不同的植化素，像是茄子、胡蘿蔔、彩椒、菇類等。

●豆類：黃豆、黑豆、毛豆及其豆製品。

●魚類：鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚等。

●家禽類：雞、鴨、鵝等優質蛋白質，含維生素B6、維生素B12有助於神經健康。

●橄欖油：植物油取代動物油，不飽和脂肪酸取代飽和脂肪酸，除了橄欖油以外，苦茶油、芥花油、酪梨油也都是單元不飽和脂肪酸含量較高的油脂。

●堅果類：核桃、杏仁果、腰果、葵花子、芝麻等。

●莓果類：藍莓、蔓越莓、草莓、覆盆子等。

●紅酒：含有花青素、多酚類，若無飲酒習慣者不需要特別養成。

5種傷腦的食物

●油炸物：高溫油炸會產生致癌物，且為高熱量、高油脂的食物，會增加氧化壓力、也易導致肥胖、代謝症候群、心血管疾病等。

●甜食：高熱量、高油脂、過多精製糖的食物，都會導致肥胖、三高、糖尿病、心血管疾病，增加身體發炎反應，增加失智症的風險。

●奶油：奶油飽和脂肪酸含量較高，食用過多會增加肥胖、心血管疾病的風險。

●紅肉：豬、牛、羊飽和脂肪酸相對較高於其他家禽類、魚類海鮮、蛋類及豆製品，食用過多飽和脂肪酸會增加失智症風險！

●起司：過度加工的起司會加入較多鈉、磷、防腐劑、香料、糖等人工添加物，會造成身體負擔。

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