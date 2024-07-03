健康網》擦A酸脫皮又乾燥？ 醫：調整用藥量、勤保濕

醫師指出，在使用A酸或A醇之前可以使用保濕產品，減少皮膚乾燥和刺激，如果比較適應，可以先擦A酸或A醇再使用保濕產品；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕外用A酸是治療青春痘的實用藥物，不過某些患者會擔心脫皮、紅腫等副作用而不敢使用。萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵在臉書粉專「沈孟暵 皮膚醫師」發文分享幾點原則，降低刺激性，像是逐步調整用藥量、調整擦藥頻率、使用前（後）擦保濕產品、避開眼周、避免使用其他有煥膚效果的產品等。

●不要勉強，逐漸調整用藥量：使用量逐漸增加：A酸一整臉需要擦的量，大約是將藥膏擠出食指第1指節的1/4到1/2的長度，可以依照皮膚的忍受程度，增加或減少藥膏的量；間歇使用，最初每週只使用2到3次，隨著皮膚適應逐漸增加至每日使用。

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●使用保濕產品：在使用A酸或A醇之前，可以使用保濕產品，減少皮膚乾燥和刺激，如果比較適應，可以先擦A酸或A醇再使用保濕產品，增加A酸或A醇在皮膚的濃度，以保濕產品減緩皮膚乾燥和刺激。

●正確的使用：夜間使用A酸和A醇，因為A酸和A醇在光照下會被分解，因此最好在晚上使用；一開始也要避免眼周使用，因為眼周的皮膚較薄，更容易受到刺激，如果要擦，使用量要非常的少。

●避免其他刺激性產品：在使用A酸或A醇期間，避免同時使用其他具有煥膚效果的產品，例如含有水楊酸、果酸或過氧化苯甲酰的產品

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