健康網》考前怎麼吃？營養師建議務求穩定

大學分科測驗將至，營養師提醒考試前飲食務必力求穩定，別吃陌生食物以免不適。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大學分科測驗將於7月12日、13日舉行。在考前該如何飲食，成為一大重點。營養師薛曉晶提醒，考前一段時間內飲食風格務求穩定，以免腸胃不適；同時提醒應避免吃生食。

薛曉晶表示，時序到了考前兩週到一個月，這時的飲食風格主要是「穩定」，例如若察覺吃了特定食物，容易脹氣，這段時間就不要吃。「考生最擔憂的莫過於消化不良、腸躁症，提醒考生於考前應吃安全食物，雖然單調，但吃了不會不舒服。」

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另方面薛曉晶提醒，考場地點不一定在住處附近，建議可在前2週想好當天「可能」吃什麼：若是家人準備，就吃類似的食物。同時，中午若吃太多澱粉，血糖變高恐昏昏欲睡，建議避免。若要外食，可先到考場附近找找適合自己的料理，同時提醒務必吃煮熟食物，避免生食。包含沙拉、溏心蛋都是常見的生食。

最後薛曉晶總結：考前飲食內容物求穩定，避免吃不熟悉的食物，以免在考試時間發生意料之外的狀況。

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