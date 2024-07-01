健康網》改善乾眼症別忘每日5蔬果 「維」持eye健康

醫師提醒乾眼症患者，別忘了每日5蔬果，從食物中獲取足夠的維生素；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人手一機的時代，長時間使用3C產品容易讓乾眼症找上門。珍世明眼科診所院長王孟祺指出，藉由攝取不同維生素，可達到減緩乾眼症效果，例如維生素A可增加眼表黏液分泌，加速角膜上皮修復；補充維他E及Q10有助於淚液穩定及角膜神經再生等。提醒乾眼症患者，別忘了每日5蔬果，從食物中獲取足夠的維生素。

王孟祺於臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」發文指出，維生素是人體無法自行製造，但是對維持健康狀態有不可或缺角色的微量營養素。這些營養素控制調節身體中的許多化學反應，對於細胞代謝，人體對外在壓力與刺激的反應，免疫作用和發炎反應等，都扮演重要的角色。

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他表示，我們無法決定自已的基因型態，往往也無法避免造成疾病的危險因子，卻可以藉由攝取足夠的維生素、營養素來減少疾病的發生，像是乾眼症就是很好的例子：

●補充維生素A，可以增加眼表黏液的分泌，加速角膜上皮的修復，減少上皮的傷害。

●補充維生素B1、B2、B12，可以減少乾眼的症狀。

●補充維生素A、D及omega-3脂肪酸，可以增加淚液的穩定性，減少眼表發炎，促進上皮再生。

●補充維他E及Q10，有助於淚液穩定及角膜神經再生。

王孟祺指出，雖然維生素過量造成的危害很少發生，但是要注意脂溶性維生素，尤其是維生素A攝取不能過量。否則會造成眼瞼結膜發炎，結膜充血，瞼板腺異常等問題，這些問題可以在停止補充後恢復。其它的維生素如B、C、E、D目前則還未有明顯副作用的報告。

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