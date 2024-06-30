高雄22歲男大生遊墾丁 雀斑變老人斑！「日光性小痣」雷射治療

高雄22歲男大生阿威遊墾丁被確診為老人斑的一種「日光性小痣」，阮綜合醫院皮膚科劉昭宏醫師採雷射治療改善。（阮綜合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄22歲男大學阿威熱愛戶外運動，熱愛打籃球、爬山等休閒運動，去年暑假一趟墾丁旅遊，赫然發現原本臉上細密小斑點，突然變大而明顯，連忙向皮膚科掛診求助，阮綜合醫院檢查後，確診為老人斑的一種「日光性小痣」，採較不會傷及旁邊正常組織的雷射治療，也是目前老人斑治療的主力。

皮膚科劉昭宏醫師表示，老人斑並非老人專有，而且只是統稱，另稱「日光性小痣」也是曬斑，還包括網狀脂漏性角化症、良性苔癬性角化症、擴散性色素性日光性角化症、曬傷性雀斑，及惡性小痣等皮膚問題，是皮膚問題的老化與陽光紫外線累積的傷害，阿威一度以為雀斑變大或病毒感染。

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老人斑的產生與陽光紫外線傷害，年齡，體質有關， 雖然40歲以上的病例最普遍，但20幾歲年輕人也不再罕見，老人斑目前無法塗抹保養品或藥物去除，民眾不可輕信坊間廣告，只能以雷射或其他破壞性療法。

他強調老人斑初期呈斑點狀，顏色會隨時間從黃棕色褪變成黑色，形狀大小從幾公釐到幾公分不等，是邊界明顯的平面斑塊，多為良性，僅極少數必需與惡性黑色素瘤鑑別診斷。主要分布在臉上、手背、前臂、胸口等日光容易曝曬到的部位，老人斑若出現不規則擴散、局部變厚，或局部顏色變化時，就需要儘速就醫切片，診斷是否癌細胞病變。

傳統去除老人斑要是用冷凍、電氣燒灼、果酸換膚，至於要採取何種方法，要視個人習慣、生長部位、斑點數目大小而定，劉昭宏表示，多數方式難控制治療深度，容易留下疤痕，相較之下，雷射治療具有選擇性破壞的特性，較不會傷及旁邊正常組織，成為老人斑治療的主力。

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