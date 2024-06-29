健康網》超加工食品害便秘 醫推每天2顆這水果「腸」保健康

醫師指出，每天2顆綠色奇異果不但可以改善便秘，同時減少便秘患者腹部不適感，而且沒什麼副作用；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常便秘或有腸躁症？當心可能是「吃」出來的！林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢指出，根據近期研究，超加工食品與便秘、腸躁症密切相關，一旦攝取量增加，便秘機率可增2倍以上。而根據過往研究發現，每天2顆綠色奇異果不但可以改善便秘，增加排便次數，同時能減少患者腹部不適。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，便秘和腸躁症似乎是在活在現代大都市很多年輕人的困擾。除了和生活壓力有關，和現代化飲食也有所關聯，近期發表在《臨床胃腸病學和肝病學》期刊的研究，就試圖回答這個重要問題。

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●超加工食品（Ultraprocessed Food）指的是經過高度加工和工業化製造的食品，通常含有許多添加劑、防腐劑、人工色素和其他化學物質。這些食品通常具有低營養價值，高糖、高脂肪、高鹽和高能量密度。常見的超加工食品包括泡麵、精製糕點、手搖飲、餅乾和零食、加熱食品、罐頭菜、培根、熱狗、即溶湯、炸雞塊等。

●這項研究有美國12716名成年受試者參與，透過國家健康和營養檢查調查數據進行。

●研究結果發現超加工食品（UPF）攝入增加，便秘機率增加兩倍以上。

●少加工食品（MPF）攝入增加，便秘機率則降低近6成。

●將飲食中10%的超加工食品替換為等量的少加工食品，便秘機率降低了10%相關。

●無論少加工食品還是超加工食品的攝入，都和腹瀉風險沒有相關性。

結論：超加工食品與便秘強烈相關，不論原本的食物本質是蔬菜、肉類還是高纖維的食材。這顯示食物處理過程，或是添加物在便秘的發生中扮演重要角色。

醫師表示，超加工食品指的是經過高度加工和工業化製造的食品，通常含有許多添加劑、防腐劑、人工色素和其他化學物質；示意圖。（圖取自shutterstock）

李柏賢表示，另外一篇來自英國的研究也顯示，每日飲食一旦增加10%超加工食物，長期會增加8%腸躁症風險。並且與超加工食品攝入量呈正相關。

超加工食品與便秘和腸躁症有密切關聯性，而且與攝取劑量正相關。這可能跟食品添加物與處理過程有關，進而改變腸道菌叢，導致疾病。這樣看來部分的便秘和腸躁症真的是「吃」出來的；因此，減少超加工食品、增加原型食物攝取，才是保持腸道健康的秘訣。

每天2顆綠奇異果 增每週1.5次排便

另，李柏賢曾提到，長久以來醫療團隊總是衛教患者，便秘可以多吃綠色奇異果和火龍果，但始終沒有大規模的研究支持，不過根據一項發表在《美國消化醫學期刊》（American Journal of Gastroenterology）國際多中心的隨機研究證實，每天2顆綠色奇異果和7.5克的洋車前子相比，不但可以改善便秘，每週增加1.5次以上的排便，同時減少便秘患者腹部不適感，且沒什麼副作用。

實用的研究結果讓他表示，以前總說：「每天1蘋果，醫師遠離我」現在應該改成，「每天2顆綠奇異果，便秘遠離我」。

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