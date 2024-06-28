知名中醫猝逝》中醫：夏季護心吃「它」 加碼教按4穴位

台北市知名中醫師覺宗宏行醫多年，怎料，21日與家人一同前往日本，卻在旅遊途中因突發性心臟病不幸離世，消息曝光，引起中醫界不捨。（圖取自覺世中醫診所粉專）

〔記者羅國嘉／台北報導〕台北市知名中醫師覺宗宏21日遊日，卻因突發性心臟病不幸離世，引起中醫界不捨。幸福翰醫堂中醫師陳信宏表示，非常惋惜，覺醫師在醫界非常優秀，是值得敬重的前輩。他指出，旅行長時間交通、睡眠不足、跑行程或天氣變化等，都可能導致壓力。所以不管冬天或夏天都要注意心血管，建議可適量吃紅色食材、按壓極泉、神門、血海、三陰交穴護心。而心臟病友應均衡飲食，別只吃單一食物，並適度運動。

陳信宏指出，以中醫觀點來看，心是無形的器官，心主神明，心又主人體血脈，所以較與睡眠、思緒、心血管等有關。因為它包含了很多血液循環系統、神經內分泌系統、自律交感神經系統，這些都歸心管。若只有講到心，它還可歸類到胸的範疇，上胸部位也會屬於心。

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陳信宏進一步說，心臟痛為胸痹、胸痛、胸痞、真心痛等在古籍上都有記載。在用藥上會針對患者的描述，給出症狀性用藥。心臟疼痛會出現胸痹、氣短、心痛，或是有些會出現冒冷汗，這就與狹心症、心絞痛有關，甚至還會出現心痛徹背，背痛徹心，會從前胸痛到後背。

幸福翰醫堂中醫師陳信宏表示，心臟痛為胸痹、胸痛、胸痞、真心痛等在古籍上都有記載；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

有胸悶、冒冷汗和臉色蒼白要注意

陳信宏表示，若發現有血脂、血壓、血糖等三高患者，或有家族史，或平時走路時出現胸痹、氣短、心痛，及體型偏肥胖（BMI超過27），或伴隨偶爾胸悶、夏天時會突然間冒汗、有氣無力、呼吸困難、臉色蒼白、冒冷汗、眩暈、噁心、全身無力等都是高危險族群，要特別注意。

心臟病友別吃單一食材 應均衡飲食

陳信宏強調，日常想護心，除情緒性波動要注意外，由於心開竅於舌，所以與紅色相關，建議可適量攝取赤小豆、山楂、紅鳳菜、紅龍果、胡蘿蔔、番茄、蘋果等都有養心成分，不過，仍建議心臟病患，別只吃單一食材，五色蔬果是最好。並且也要少鹽少油、少碰烤辣炸等重口味、避免一次性大吃大喝。

幸福翰醫堂中醫師陳信宏表示，日常想護心，建議可適量吃紅色食材。（圖取自freepik）

陳信宏說，運動方面，一般民眾建議333原則，也就是30分鐘持續性的運動，但有心臟疾病者，則建議做到心臟有跳稍微快一點即可，像是可步行、緩步跑、跑步、踩單車或游泳、橋式運動、靜態性運動都適合心臟病友，不過要注意，舉重可能有爆發性問題，建議還是經詢問醫師評估去做調整。

陳信宏提醒，除運動、飲食注意外，夏天是養心最好的季節，可按壓腋下正中間的極泉穴，每次5下，持續30秒鐘，建議可在正中午時間去按，因為午時（11點至13點）走心經，在此時按壓極泉穴，可舒緩心跳；或可按壓耳朵上和手上的神門穴，耳朵上按壓方式可由上往後慢慢按壓，而手的方式可以回推按壓。至於女性，由於心與血液相關，而肝又藏血，因此建議可按壓血海穴、三陰交穴。

出國時出現5症狀速就醫

至於突發性心臟問題，陳信宏也呼籲，旅行期間，有時候可能反而更累，長時間的交通、為了跑行程、睡眠不足、天氣變化等，可能反而更有壓力。因此針對有心臟疾病者，建議若出國出現手腳冰冷、抽筋現象、突然喘、莫名冒冷汗、胸痛到背等建議應速就醫。而一般民眾則不用太過恐慌，如果無相關病史，也無三高等慢性疾病，卻有勞累、手腳冰冷建議先休息一下，因為可能與夏季熱傷害有關。

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