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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》A酸抗老還能治療痘痘 醫曝3功效

2024/06/28 20:12

醫師指出，A酸能加速皮膚細胞的更新，防止毛孔堵塞，並減少皮脂分泌，常被用來治療痘痘；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕A酸藥物被不少長痘人視為皮膚救星，萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵在臉書粉專「沈孟暵 皮膚醫師」發文分享，A酸在皮膚中的3功效，包括：抗老化、治療痘痘、改善膚色和質地。

●抗老化：A酸可以促進膠原蛋白的生成，減少皺紋和細紋，使皮膚更緊緻和有彈性，隨著年齡增加，膠原蛋白流失會導致皮膚鬆弛和皺紋的出現，使用A酸可以有效對抗這些老化跡象，恢復皮膚年輕光彩。

●治療痘痘：A酸能加速皮膚細胞的更新，防止毛孔堵塞，並減少皮脂分泌，使A酸成為治療痘痘的常用成分。

●改善膚色和質地：A酸能夠加速老廢角質細胞的脫落，促進新細胞的生成，從而改善皮膚的質地和顏色，這對於有色素沉澱、膚色不均或粗糙皮膚問題的人特別有幫助。

雖然Ａ酸是保養聖品，但是在塗抹Ａ酸的過程中，他建議，需要經過專業的皮膚科醫師指導，避免Ａ酸的不適感，也因為如此，法規規定不可添加Ａ酸於保養品中，因此市售的保養品添加Ａ醇，A醇進入皮膚的細胞後，經過化學作用轉換成有效成分Ａ酸，但是轉化率不高，大約10%的Ａ醇才會被轉換成Ａ酸，也因為如此，使用這類產品的刺激性較低，普遍可以被大眾所接受。

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