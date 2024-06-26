人工電子耳手術助重「聲」 溝通不再「雞同鴨講」

黃先生現在接聽電話溝通都沒有問題，甚至水龍頭滴水的聲音，都聽得到了。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕60歲的黃先生本來雙耳都配戴助聽器，但效益越來越差，導致他的女兒要去推測句子中聽到的單字，常常雞同鴨講。去年10月在彰化基督教醫院接受電子耳手術後，大幅改善溝通情況，現在聽得到家人腳步聲覺得很幸福，甚至水龍頭滴水的聲音都聽得到。

彰化基督教醫院今天舉辦人工電子耳補助計畫暨個案分享會，邀請接受手術與術後聽能復健的病友及家屬們，分享手術前的生活困擾，以及術後獲得「重聲」，與家人間的互動獲得改善及突破人生的困境，改寫生命的心情。

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彰基舉辦人工電子耳計畫暨個案分享會，接受手術的病友及家屬，臉上都充滿喜悅笑容。（彰基提供）

彰基耳鼻喉暨頭頸部部長蘇金泉表示，彰基提供人工電子耳治療及後續的聽能復健服務。 在總院長陳穆寬大力支持下，成立了自己的電子耳基金會，進行政府補助外電子耳機體費用差額補助。 最近1年已執行7例植入，術後成效良好。

蘇金泉指出，該院電子耳基金會會視情況，提供政府補助外電子耳機體費用差額。（彰基提供）

彰基耳科主任許慶輝指出，人工電子耳機體分成兩部分，內部的電極與接收器，須由受過訓練且獲得認證的耳鼻喉科醫師手術植入；外部聲音處理器，須由聽力師幫忙開頻與調整。當助聽器的效果不佳或是聽覺波動導致聽語能力更差時，人工電子耳的植入預期將帶來更好的助益。 簡單的60/60 評估規則，優耳裸耳聽力分貝＞ 60dB ； 戴輔具後語言文字辨識度＜60% ，就可以考慮諮詢。

許慶輝表示，人工電子耳內部的電極與接收器，須由受過訓練且獲得認證的耳鼻喉科醫師手術植入。（彰基提供）

人工電子耳適用於極重度以上的聽損患者、已戴助聽器3個月以上但效益有限，有意願積極接受術後復健等條件，必須經由醫療團隊詳細評估。若有聽覺神經缺損、中樞的聽覺認知系統異常、植入耳側的感染、耳蝸未發育完全，或其他資訊顯示不適合做中耳或內耳手術者，都不適合植入電子耳。

彰基總院長陳穆寬表示，病患與家屬在電子耳開頻後，臉上皆帶著驚喜的笑容。有任何聽力相關問題，歡迎至彰基耳科門診或聽力室安排諮詢，醫療團隊會讓民眾在沒有壓力的情況下，安排適當手術與後續復健與輔具照護，重回「聽見美好」的世界。

黃先生獲得「重聲」，不再一句話只能聽懂二、三個字，甚至去拼湊，遠離「雞同鴨講」苦日子。（彰基提供）

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