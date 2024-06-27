健康網》小孩為何不愛念書？ 醫：4種情況對症下藥

黃閎新指出，小孩不愛學習通常有，學習困難、學習環境不佳、缺乏興趣與動機、壓力等狀況，應找出孩子不愛學習的方法對症下藥，不要試圖打罵孩子；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多家長都會有孩子不愛念書的煩惱，無論是唸書永遠只有3分鐘，或是怎麼樣就是不喜歡念書，台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，孩子不愛念書通常有4種情形，學習困難、學習環境不佳、缺乏興趣與動機、壓力等，黃閎新建議，應找出孩子不愛學習的方法對症下藥，不要試圖打罵孩子。

黃閎新在粉專「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享孩子不愛念書的4種情況。

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學習困難

黃閎新說明，有些孩子可能面臨著各種學習困難，像是對某些學科的理解能力較差、記憶能力不佳、學習方法不當等問題。這些困難會讓他們覺得學習是一個沉重的負擔，因此對學習失去興趣，甚至會自暴自棄。我要特別強調，每個孩子適合的學習方式都不同，按照孩子視覺或聽覺的優勢來調整學習方法和教學策略是非常重要的。

缺乏興趣和動機

黃閎新表示，孩子缺乏對學習的興趣和動機也是常見原因之一，例如課本中的知識過於抽象或難以理解，缺乏實際的體驗或操作機會，就可能讓孩子覺得無趣或缺乏成就感，他們就難以看到學習的意義和價值，更無法保持積極的學習態度。

學習環境不佳

黃閎新指出，好的學習環境對於孩子的學習興趣至關重要。如果學校或家庭的學習環境缺乏啟發性、支持性，例如親子共讀、多元主題的活動，孩子就難以培養出良好的學習習慣和興趣。

學習壓力

黃閎新提到，如果家長給小孩過高的學習壓力，例如過於追求名次與成績，孩子會覺得無論如何都難以被肯定或是挨罵，可能會讓孩子對學習產生負面情緒，如焦慮、憂鬱，甚至出現對立反抗的行為，久而久之學習不再有任何成就感與樂趣，就難以主動投入心力。

黃閎新強調，如果孩子對學習興趣缺缺，千萬不要試圖用打罵解決，要尋找出原因，才能對症下藥。

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