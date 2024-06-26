健康網》18縣市高溫警報 國健署授3招遠離熱傷害

國健署表示留意中央氣象署所發布的氣象高溫警訊，儘量避免於上午10時至下午2時或再晚一點外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全台各地天氣持續高溫炎熱，猶如「烤蕃薯」，中央氣象署今（26）日測得最高溫為高雄旗津的高雄燈塔測站，未到中午就已逼近40度，稍早也針對明（27）日全台18縣市發布高溫警報，其中屏東亮起紅燈警戒，連續3天達到38度；衛生福利部國民健康署提醒，保持涼爽、補充水分、隨時留意氣象高溫警訊，慎防熱傷害。

國民健康署在臉書及網站發文表示，在高溫濕熱的環境下，當水分補充不足，加上人體的水分流失，可能會引起脫水或熱傷害，國民健康署吳昭軍署長特別提醒，嬰幼兒、長者、戶外工作者及患有慢性疾病者等族群，千萬要穿著涼爽的衣服材質，待在通風處，每工作一段時間，適度休息，定時定量補充水分，切勿短時間內補充大量的冰水以及時時注意自身身體狀況。

請繼續往下閱讀...

如何度過炎炎夏日呢？國健署提醒，謹記「涼、補、心」預防熱傷害口訣，讓您清涼消暑，輕鬆一「夏」。

●保持涼爽：穿著寬鬆、涼爽的淺色衣服，並適時開窗通風搭配電風扇，促使市內空氣流通，若需要開冷氣涼一下，冷氣溫度建議設定在26-27度，並可搭配電風扇，達到室內降溫效果，亦可選擇有冷氣的公共場所，避免悶熱的環境。

●補充水分：水分佔人體約70%，一般民眾應定時定量喝水，不要等到口渴才喝，因為口渴時身體已經處於缺水狀態；也避免瞬間大量補充水分或冰水，造成身體不適，且不以酒精及含糖飲料取代。但經醫囑須限制飲水量者，應遵循醫師的建議。

●隨時留心：留意中央氣象署所發布的氣象高溫警訊，儘量避免於上午10時至下午2時或再晚一點外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施，隨時留意自己身體狀況，如出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，務必迅速設法保持涼爽降低體溫、飲用加少許鹽的冷開水（不是冰水）或電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐或意識持續不清，請立即就醫或請人協助撥打119，轉送至醫院。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法