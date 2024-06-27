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健康網》夏天不能打皮秒雷射？ 醫破4大迷思
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想要美白除斑，但聽說夏天不能雷射，是真的嗎？新竹聖宜診所醫師吳易儒指出，適當的皮秒雷射治療不僅不會使皮膚變薄，甚至能使肌膚更緊緻；而許多人也有夏天不能打雷射的迷思，醫師說明，只要做好防曬，何時都可以雷射。
吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文分享皮秒雷射的4大迷思。
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皮膚會越打越薄
吳易儒提到，適當的皮秒雷射治療不會導致肌膚越來越薄。反而能促進膠原蛋白重塑，使肌膚更加緊緻有彈性。
斑越淺越好打
吳易儒表示，斑好不好除要從斑在哪個皮層來判斷，越深的皮層越不好除，有些看起來很淺的斑，其實長在較深的皮層，那也會需要多次雷射才能成功根除。
能量越強越好
吳易儒指出，過度的能量會造成肌膚不必要的傷害，單純用高能量下去打反而容易造成熱傷害或皮膚發炎等反效果。
夏天不能打雷射
吳易儒提到，有些人會有夏天打雷射容易反黑的迷思，事實上不論什麼時候打雷射都應該做好防曬，而防曬做得好，什麼時候都是可以打雷射。
吳易儒表示，皮秒雷射是一項安全有效的雷射技術，能為肌膚問題帶來可見的改善，但也需遵從專業建議，打完也要好好做術後保養，才能發揮最佳效果。
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