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健康 > 護眼顧齒

健康網》去海邊恐「眼曬傷」醫談內外雙防曬保護雙眼

2024/06/27 09:25

不少人注意肌膚防曬，卻忽略眼睛也要防曬；同時海邊是造成急性眼曬傷的高風險場所。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近來天氣炎熱，日照時間長，不少人會擦上防曬乳防範曬傷，卻忽略的眼部也可能曬傷！珍世明眼科診所院長、眼科醫師王孟祺說明，不少到海邊或雪地的人，常因雙眼忽略防曬而造成光化性角膜炎；同時長久下來恐造成白內障與黃斑部病變。

王孟祺表示，眼睛是接收光線之器官；而光分為可見光與不可見光，其中紫外線就是不可見光。紫外線因波長短、能量高，容易刺激雙眼細胞產生自由基，造成氧化以及細胞老化。

而與曝曬有關的眼部病變分為短期且強烈，與長期暴露帶來的傷害。「短期」是在當事人到海邊等戶外場所時，因過多紫外線造成角膜上皮灼傷，引發光化性角膜炎；這時會有眼部刺痛、充血與張不開的症狀；且通常在當日活動後，約10個小時才會發生；另外王孟祺補充，這狀況於水面以及雪地上更容易發生，因為表面會反射紫外線。

另外「長期」暴露紫外線，可能在角膜上產生一種黑色組織「眼翼」，長得太大恐影響視力。且若水晶體吸收的紫外線過多，將使得水晶體變得不透明，引發白內障；或是視網膜老化，恐引發黃斑部病變。

預防方式，王孟祺建議由外而內，外面的防護包含戴上帽子，遮擋50%的光線；另外戴上UV400的墨鏡，則可防護99%的紫外線與光線。由內則是從深綠色蔬菜、黃玉米與枸杞等食物，攝取葉黃素與玉米黃素，其中葉黃素可加強水晶體隔離紫外線的能力。

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