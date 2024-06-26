健康網》減緩背痛多游泳！醫推2泳姿效果更佳

醫師指出，游泳有助減少背痛發生。建議選擇自由式和仰式，對背部的鍛煉效果較好；情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大多數現代人因生活緊繃、缺少運動，多有腰痠背痛的「文明病」。板橋原力診所復健科醫師王竣平表示，游泳有助於增強背部肌肉、減少壓力與衝擊、改善柔韌韌性及姿勢，從而減少背痛發生。而不同的泳姿對背部的影響不同。他建議選擇自由式和仰式，對背部的鍛煉效果較好，若是蛙式則可能會對下背部施加壓力。

王竣平在粉絲專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文指出，遇到不少民眾為了背痛問題來掛號看診，其中有患者聽說游泳可以減緩背痛，想要了解到底是真是假。對此王竣平表示，游泳是一種低衝擊的運動，這代表它對關節和脊椎的壓力較小。水的浮力可以支撐身體重量，減少地心引力對骨骼和關節的壓力，所以游泳真的可以減緩背痛：

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●減少壓力和衝擊：游泳時，水的浮力能夠支撐身體，讓脊椎和關節承受的壓力減少，這對於那些因為體重過重或其他運動造成的背痛患者特別有益。

●增強背部肌肉：游泳是一種全身運動，能夠鍛煉到包括背部在內的多個肌肉群，這有助於改善脊椎的穩定性和支持，從而減少背痛的發生。

●改善柔韌性和姿勢：許多游泳動作需要背部的伸展和扭轉，這有助於增加脊椎的活動範圍和靈活性。游泳可以改善肩部、背部和腰部的柔韌性，可以有效地糾正不良姿勢，減少背痛的發生 。

適度運動 遵循專業教練指導

●選擇合適的泳姿：不同的泳姿對背部的影響不同。建議選擇自由式和仰式，因為這兩種姿勢對背部的鍛煉效果較好，而蛙式可能會對下背部施加壓力。

●適度運動：游泳時請務必記得，根據自己的體能狀況適度運動，避免過度勞累，否則可能會引發或加重背痛。

●專業指導：初次游泳或背痛嚴重的患者，應該在專業教練的指導下進行游泳，以確保動作正確，避免不必要的傷害。

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