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新冠疫情升溫！基隆衛局籲接種XBB疫苗 22診所快篩試劑免費拿
〔記者俞肇福／基隆報導〕衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，6月17日到23日，國內新增713例新冠肺炎確定病例（有併發症而通報），疫情呈上升趨勢。基隆市衛生局呼籲，民眾平日做好自我防護衛生習慣，勤洗手、落實咳嗽禮節，尚未接種新冠XBB疫苗者，儘速接種。
衛生局指出，基隆市新冠XBB疫苗充足，7區衛生所及合約醫療院所皆有提供接種服務；民眾如果有家用快篩試劑需求，也可至全市22家診所免費索取快篩試劑 。
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而經醫師診斷符合公費口服抗病毒藥物者，可至全市46家COVID-19口服抗病毒藥物合約醫事機構。
基隆市衛生局長張賢政出席基隆市醫師公會會員大會時，與基隆市醫師公會理事長王俊傑共同呼籲，請醫師持續幫忙醫治照護近期人數快速增加的兒童腸病毒及各年齡層新冠肺炎個案；張賢政感謝提供新冠XBB疫苗接種及免費家用快篩試劑發放的院所，協助民眾不輕忽而做好預防，也就不用過度擔心。
張賢政說，民眾若有新冠肺炎相關問題，可上網查詢或撥基隆市衛生局24小時防疫專線（02）24276154洽詢。
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