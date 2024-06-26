耳內竟「發霉」唧聲停不了 中醫對治耳鳴降7成

台南市立醫院中醫師趙念廷提醒民眾勿頻繁過度掏挖、清潔耳朵，保持耳內乾燥，避免感染。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕57歲李先生平時有用手挖耳朵習慣，某天突然覺得右耳濕濕癢癢、有些許分泌物，還有悶悶脹脹的感覺，他到西醫耳鼻喉科檢查，發現耳朵竟然「發霉」了！即是外耳道被耳黴菌感染，開始進行藥物治療，沒想到療程結束後，卻發現右耳開始聽到「唧~」的耳鳴聲，有時覺得這耳鳴聲像從腦中傳出來一樣！

李先生經西醫再次檢查發現耳內感染已經痊癒，耳道看起來很乾淨，也沒有發現其他異常。患者無奈之下心想試著改求診中醫看看，到台南市立醫院接受中醫師趙念廷診治，服藥1週後耳鳴音量降低約7成。

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趙念廷指出，黴菌性外耳炎為外耳的真菌感染，常見的病原菌包括白色念珠菌和黑麴菌；而傳統中醫裡雖然沒有真菌的概念，但仍可以「邪氣」的角度看待，綜合李先生的病史和舌脈來看，雖然耳內感染已經獲得控制，但其實體內仍有餘邪未清。

中醫處方中藥如小柴胡湯加減來扶正解表、和解少陽，改善耳鳴症狀；此外，患者也可自行多按摩合谷穴，該穴位於雙手虎口處，可疏散風邪、清肺通竅，為10總穴之一的「面口合谷收」，便是概括該穴用來治療頭面部疾患的奇效。

趙念廷提醒，如水上活動愛好者、免疫力低下患者、頻繁或過度清潔耳垢的人會較容易耳黴菌感染，且可能常常復發。平時應避免過度清潔耳朵以免受傷，從事水上活動也可使用耳塞、防止耳朵進水，盡量保持耳道乾燥，並且避免和他人共用掏耳棒。此外，除了患者本身生活習慣易造成黴菌感染外，也可能與濕熱體質有關，可由中藥調理體質，降低再患病率。

合谷穴位於手背虎口處，平時按摩可疏散風邪、清肺通竅，患者自行按摩時以有痠脹感為佳。（台南市立醫院提供）

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