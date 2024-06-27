健康網》手作醃嫩薑清爽開胃 農糧署教4步驟美味上桌

夏天來份醃漬嫩薑，爽口解膩，入口不辛辣嗆鼻，是很好的開胃小菜；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗諺有云：「冬吃蘿蔔、夏吃薑」。農糧署於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，南投縣名間鄉正值嫩薑產季，嫩薑又稱子薑、新薑，也就是塊莖間新鮮帶嫩芽的薑，夏令時節不僅是嫩薑的盛產季節，更適合醃漬嫩薑，來一份常備小菜爽口解膩的醃嫩薑，入口不辛辣嗆鼻，隨時上桌開胃。

材料：先準備嫩薑1到2條（約600g）、話梅4顆、白醋3湯匙及糖2湯匙，接著依以下步驟。

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1.去皮切薑：將嫩薑洗淨去皮，切成適合口感的形狀。

2.泡水除辣：將切好的嫩薑浸泡在冰水中3小時，去除辣味和辛味。

3.製作醃汁：將白醋、糖加熱至糖溶解，加入話梅後放涼。

4.醃製嫩薑：將泡好的嫩薑放入袋中，倒入醃汁，密封後搖勻放入冰箱冷藏，約3天即可入味。

5.美味上桌：開箱上菜，美味享用。

營養成分多 薑辣素加速血液流動

根據農業部，薑含蛋白質、糖、脂肪及豐富的鐵、鹽、揮發油、薑辣素、天門冬素、谷胺酸、絲胺酸、甘胺酸和澱粉等。其中薑辣素對心臟及血管有刺激作用，能使心跳加快，血管擴張，血液流動加速，所以傷風感冒、噁心嘔吐，喝碗熱薑湯有緩解功效。

風寒發熱，可用老薑煮湯，趁熱洗浸全身，引出淋漓大汗。薑也是廚房裡不可缺的大師，扮演「食物香水」的角色，此外薑還可以醃製及做薑茶。

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