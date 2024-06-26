健康網》午餐吃很少還是沒變瘦？ 營養師：正常吃就好

午餐吃得少，可能會導致下午或晚上，攝取更多的熱量，所以正常吃就好；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕午餐已經吃很少了，為什麼體重沒有下降？營養師宋明樺在臉書粉專「宋明樺營養師 生活。分享。雜記。」發文分享，近期都有午後雷陣雨，是不是很常因為下雨，而懶得出門買午餐，或因為沒什麼胃口就選擇不吃午餐。午餐吃得少，可能會導致下午或晚上，攝取更多的熱量，所以午餐正常吃就好。

「以為減少食物的攝取量，就能控制熱量？」宋明樺說，但其實可能更不利於減重。午餐吃得少，可能會增加高熱量下午茶的攝取，導致熱量破表。或是飢餓感來時選擇忍耐，一路到了晚餐，而比平常吃得更多、吸收更快，得不償失！

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宋明樺建議，午餐正常吃，可以多利用一些，開胃的辛香料來促進食慾，因為許多辛香料，除了有對身有益的植化素，也富含提升代謝的成分（辣椒素）。而澱粉、蛋白質可以少吃，但是蔬菜絕對是午餐不可或缺的「主角」。

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