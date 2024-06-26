自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》午餐吃很少還是沒變瘦？ 營養師：正常吃就好

2024/06/26 11:16

午餐吃得少，可能會導致下午或晚上，攝取更多的熱量，所以正常吃就好；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕午餐已經吃很少了，為什麼體重沒有下降？營養師宋明樺在臉書粉專「宋明樺營養師 生活。分享。雜記。」發文分享，近期都有午後雷陣雨，是不是很常因為下雨，而懶得出門買午餐，或因為沒什麼胃口就選擇不吃午餐。午餐吃得少，可能會導致下午或晚上，攝取更多的熱量，所以午餐正常吃就好。

「以為減少食物的攝取量，就能控制熱量？」宋明樺說，但其實可能更不利於減重。午餐吃得少，可能會增加高熱量下午茶的攝取，導致熱量破表。或是飢餓感來時選擇忍耐，一路到了晚餐，而比平常吃得更多、吸收更快，得不償失！

宋明樺建議，午餐正常吃，可以多利用一些，開胃的辛香料來促進食慾，因為許多辛香料，除了有對身有益的植化素，也富含提升代謝的成分（辣椒素）。而澱粉、蛋白質可以少吃，但是蔬菜絕對是午餐不可或缺的「主角」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中