健康網》6色水果植化素都不同 營養師：白色水果是「它」

黃色水果含類黃酮，鳳梨是代表水果；白色水果含硫化合物，香蕉是代表水果；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據餐盤均衡飲食的口訣，每一餐大約要吃到跟拳頭一樣大的水果。國健署邀請營養師在臉書專頁「食在好健康」發文分享，以六個顏色來區分6月當季水果，包含的植化素也不同，例如：黃色水果含類黃酮，鳳梨是代表水果；綠色水果含多酚類，芭樂是代表水果；白色水果含硫化合物，香蕉是代表水果。

營養師說，夏天是盛產水果的季節，走到市場、超商，常常會看到色彩繽紛的水果，如紅色、橘色、紫色、白色等。這些鮮豔的顏色也與水果中含有的「植化素」有關，大部分植化素都具有抗氧化的功能。時常替換、挑選不同的水果，可以吃到更全面、豐富的植化素，幫助身體抗氧化、維持健康。

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異色當季代表水果與植化素

●紅色、橘色水果：茄紅素、β-胡蘿蔔素。當季代表水果：小番茄、木瓜、芒果。

●黃色水果：類黃酮。當季代表水果：鳳梨。

●綠色水果：多酚類。當季代表水果：芭樂。

●藍紫色水果：花青素。當季代表水果：葡萄。

●白色水果：含硫化合物。當季代表水果：香蕉。

營養師指出，這些當季水果，享用時可以依照喜好，拼湊成每餐一個拳頭大小的份量，如果難以估算，也可以切塊後放入碗中，約8分滿就是一餐的水果建議量。

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