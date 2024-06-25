健康網》血壓飆到247！他死不吃藥1理由曝 醫：中風不意外

男子本身有高血壓，卻憂「吃藥吃一輩子會洗腎」就沒繼續吃藥；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名41歲男子因頭痛、頭暈、肩頸僵硬就醫，檢查時不論血壓、心跳「都高到非常扯的地步」，而後男子才坦言自己3年前就得知有高血壓，但隨著症狀改善，加上害怕「吃藥吃一輩子會洗腎」就沒繼續吃藥。不料，近期卻發現血壓持續飆升，且偶爾有麻痺感，嚇得急忙就醫。心臟內科醫師陳冠任一聽傻眼說，「這樣是錯誤行為，反而你不吃藥、不控制血壓，將來才有可能洗腎。而且隨時中風或心肌梗塞都不意外。」

陳冠任在臉書專頁「冠任醫師的異想世界」發文分享，該名患者，因頭痛、頭暈、肩頸僵硬就醫，檢查發現收縮壓高到247mmHg、舒張壓153mmHg、脈搏數每分鐘124拍，即使數值除以2仍在正常範圍內，有點誇張。此時男子透露，3年前的確患高血壓，有吃過一陣子藥，但症狀改善後就停藥，怎料血壓越來越高，最近太不舒服甚至偶發麻痺感，有點害怕，只好再回診拿藥。醫師直言，「這樣的血壓心跳，說難聽一點，隨時中風或心肌梗塞都不意外。」

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男子聽了嚇一跳，急忙解釋自己是憂心吃藥吃一輩子會洗腎。陳冠任反而強調「錯了，大錯特錯！反而你不吃藥，不好好控制血壓，將來才有可能洗腎！」且因吃藥吃到洗腎的人少之又少，反而多數是因糖尿病、高血壓控制不良才導致洗腎。醫師隨即查看男子的驗尿報告，顯示其已經有中度的蛋白尿，若再不好好控制血壓，恐會進展到重度蛋白尿和慢性腎衰竭。

一名41歲男子因頭痛、頭暈、肩頸僵硬就醫，檢查時發現收縮壓高到247mmHg、舒張壓153mmHg、脈搏數每分鐘124拍。（圖取自陳冠任臉書粉專）

血壓控制不佳比吃藥引洗腎率達25倍

陳冠任更分享，根據2020年美國腎臟醫學會的統計，洗腎患者中有46％來自糖尿病引起的腎病變，29％來自高血壓引起的腎病變，其它包括腎絲球腎炎、先天性多囊腎、泌尿系統問題等均佔部分原因；而真正因「吃藥」吃到洗腎的不到3％。也就是說，有75％的洗腎病患是因糖尿病或高血壓太過嚴重，導致腎臟長期受損而洗腎，因糖尿病或高血壓控制不良導致洗腎的患者，比起因吃藥引起洗腎的患者人數，超過25倍以上。

陳冠任提醒，許多民眾因為害怕吃藥而洗腎，所以不吃血糖血壓的藥物，結果反而大幅增加了洗腎的機率。這樣的迷思讓台灣洗腎率居高不下，坦言醫師一再衛教病患，就是希望減少因糖尿病或高血壓引起的心血管疾病或洗腎患者。期望民眾不要再被錯誤的坊間謠言蒙蔽，否則將來付出的代價恐相當痛苦。

心臟內科醫師陳冠任表示，糖尿病與高血壓是末期腎衰竭（洗腎）的主因。（圖取自陳冠任臉書粉專）

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