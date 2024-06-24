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人美心更美！小嫻起床跌傷下巴歪門牙 忍痛出席公益認養兒童劇門票

2024/06/24 13:46

創世屏東院院長林艾樺（左）頒發感謝狀感謝小嫻（右）熱心公益。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕令人心疼！藝人小嫻今天（24日）早上起床時跌倒撞傷下巴、門牙也歪掉，但她依舊忍痛出席創世基金會屏東院的公益代言活動，數度痛到講不出話來，淚一直在眼眶中打轉，令人相當心疼，她為沒有辦法讓大家拍到漂亮的照片而抱歉，更不忘當場認養1百張的公益戲劇門票。

創世基金會為籌建第18家清寒植物人安養院花蓮分院，獲得蘋果劇團支持，全台巡演「愛劇在一起─抓龍特攻隊」兒童劇，現在定居屏東的藝人小嫻擔任屏東場愛心大使，但今天（24日）活動之前，她卻不小心在家跌倒受傷。

小嫻到了創世基金會屏東院後，立刻加入活動，她表示，「不好意思我受傷，早上跌倒，趕快去醫院縫，感受到護理師、醫師細心照顧，來了3、4名醫師與5、6個護理師」，都很熱情跟她說「你都沒吃飯哦，怎麼這麼瘦？」。

藝人小嫻（右）下巴受傷忍痛出席創世基金會屏東院的公益活動。（記者羅欣貞攝）

小嫻表示，屏東是很溫暖地方，考上屏東大學，未來會在這裡定居讀書，希望只要跟屏東、南部有關的，都願意盡份心力，希望大家可以共同發揮愛與溫暖，溫暖這個社會，這部兒童劇還有很多票還沒有被認購，「我也拋磚引玉認購1百張！」，語畢全場鼓掌。

小嫻不時用手遮著下巴說，「謝謝大家不嫌棄我今天這樣子」，希望大家可以支持創世基金會；她跟創世合作很多年，一直以來創世有活動有機會可以參與，她都很願意參與，因為社會需要很多溫暖力量。

「對不起哦！因為傷口很痛，對不起」，小嫻眼淚在眼中打轉表示，她早上受傷到醫院看到急診都是老人，心裡也是有點難過，自己也是受傷了才體會無助感覺，這個社會如果很多人覺得很無助的話，大家會很辛苦，在自己很健康時候，要多一點愛需要溫暖人。

小嫻回憶早上跌倒過程說，今天早上醒來時候看到窗簾的光很亮，想要多睡一下，站起來想把窗簾關上，太亮了，結果有點暈，一回頭就絆倒床頭櫃，倒下去時撞上，門牙直接刺穿下唇與下巴，內外都有傷口，門牙也有點歪掉，等下還要去看牙科；「沒辦法給大家拍漂亮照片很抱歉，對不起！」。

創世基金會為籌建第18家清寒植物人安養院-花蓮分院，獲得蘋果劇團支持，全台巡演「愛劇在一起-抓龍特攻隊」兒童劇。長年在屏東生活的藝人小嫻（中）擔任屏東場愛心大使。（記者羅欣貞攝）

藝人小嫻抱傷出席創世公益活動。（記者羅欣貞攝）

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