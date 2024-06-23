健康網》無花果其實有花 滷肉時加入更具風味

農糧署表示，7-8分熟時觸感像李子，口感較Q彈，9-10分熟時觸感則像軟柿，軟綿甜度高。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無花果的口感細緻柔軟又香甜，你吃過了嗎？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，無花果屬於花序果（聚花果），花朵藏身於膨大而中空的花托中，絲狀部位為花蕊，清洗後切除蒂頭、整顆皆可食用。

農糧署指出，台灣無花果主要生產於雲林等中南部地區，每年6至11月為盛產期，並以成熟後轉紅色的波姬紅品種較為常見。

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農糧署說明，7-8分熟時觸感像李子，口感較Q彈，9-10分熟時觸感則像軟柿，軟綿甜度高，除了鮮食，搭配沙拉、煎蛋、煮湯也別有一番風味，甚至能搭配東坡肉，製作成無花果乳滷豬肉。

無花果保鮮期短、不易儲存，農糧署建議，購買後儘速裝入保鮮袋、放入冷藏，並於3天內食用完畢。

農糧署分享無花果絲身世，早期多以無花果製作，後因原料不穩定，多以青木瓜來代替。

台灣無花果主要生產於雲林等中南部地區，每年6至11月為盛產期，建議購買後3天內食用完畢。（資料照）

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