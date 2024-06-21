8旬翁兩顆血管瘤引劇痛 主動脈放支架避免破裂

心臟外科醫師李俊毅提醒，有高血壓的民眾一定要定期追蹤，有症狀要提早檢查及治療。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一名85歲的老翁因出現劇烈背痛後昏厥而送至醫院急診，經檢查後發現，在降主動脈的近端發現一個5.6公分的血管瘤，且在腹主動脈上也發現一個6.9公分的血管瘤，由於兩個血管瘤都相當大，隨時有破裂的風險，經接受主動脈支架置放手術後，分別將兩個血管瘤隔離開來，避免破裂的危險，病人術後第二天即能起床走動，並順利恢復出院。

苗栗市私立大千綜合醫院心臟外科醫師李俊毅表示，當血管直徑變大為原本正常的1.5倍即為血管瘤，發生初期時不會有任何症狀，除非接受電腦斷層檢查或超音波檢查，才會意外被發現，但多數病人都是因破裂時的劇烈疼痛及休克，送至醫院才發現。雖然血管瘤不像癌症腫瘤是惡性細胞，然而一旦發生破裂，恐危及生命。

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李俊毅指出，造成血管瘤發生的原因，最常見的就是長期的高血壓，讓血管像吹氣球一樣變大，其次是因為感染問題，造成血管薄弱而變大。另外，有少數病人是因本身的遺傳性疾病，導致血管裡的膠原蛋白承受力不足，抵擋不住血壓而逐漸變大。若是因高血壓或遺傳性疾病造成的主動脈瘤，通常需要很長的一段時間才會大到被發現，所以若摸到肚子有震動的感覺，一定要格外小心，可能已經出現主動脈瘤。

病人因兩個血管瘤造成劇烈背痛後昏厥，狀況十分危急。（大千醫院提供）

此次老翁接受的主動脈支架置放手術，能避免主動脈瘤破裂的危險，此項手術不會造成大手術傷口，只需從兩邊腳上的血管讓支架進入到主動脈，並且在適切的位置展開支架，即能遮蔽膨大的血管，讓血液流經支架後，血管就不會因為承受血壓而破裂。通常手術隔天可以起床走動，若沒有出血或其他問題，當日即可出院。

李俊毅提醒，有長期高血壓的病人一定要定期追蹤、服藥；另外，由於血管瘤內大多會有血栓及動脈硬化的斑塊，一旦脫落就會阻塞下肢血管，導致下肢疼痛或缺血，因此也須一併檢查。雖然冬天才是血管疾病的高峰期，但平日還是要多加留意、有症狀應提早檢查與治療、保健康。

老翁接受主動脈支架置放手術後，順利恢復。（大千醫院提供）

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