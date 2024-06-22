健康網》預防延緩白內障 8類保健食品一次看

藥師指出，葉黃素與玉米黃質、維生素C和E、Omega-3脂肪酸、黑醋栗萃取物、玻尿酸、硒、蝦紅素、智利酒果幫助預防或延緩白內障；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長、眼睛受傷、長期暴露在紫外線下等，都會使罹患白內障的風險增加，藥師李翊弘、鄭琳珍指出，想要減緩白內障惡化，除了帶太陽眼睛、均衡飲食、定期眼科檢查外，也可以吃葉黃素與玉米黃質、維生素C和E、Omega-3脂肪酸、黑醋栗萃取物、玻尿酸、硒、蝦紅素、智利酒果幫助預防或延緩白內障。

李翊弘、鄭琳珍在臉書專頁「肥軟藥師與囧丸狗的實驗生活」發文表示，白內障是眼睛的水晶體變得混濁，讓視力變得模糊不清，通常不會是一夜發生，而是慢慢進展，常見症狀有：視力模糊、 色彩感知變差、光源敏感、需要更換眼鏡度數、雙重影像。

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有助減緩白內障惡化的保健食品

●葉黃素與玉米黃質：這兩種成分對保護眼睛非常有益，尤其是黃斑區域，減少光線對眼睛的傷害。

●維生素C和E：這兩種抗氧化劑可以保護眼睛免受自由基的損害，減緩水晶體的氧化過程。

●Omega-3脂肪酸：有助於維持眼睛細胞的健康，減少炎症反應。

●黑醋栗萃取物：富含花青素，有助於增強眼部血液循環，減輕眼睛疲勞。

●玻尿酸：可以幫助保持眼睛表面的濕潤，減少手術後的不適感。

●硒：作為一種強大的抗氧化元素，可以幫助保護眼睛組織，防止氧化損傷。

●蝦紅素：不僅能夠有效抵抗自由基的損害，保護眼睛細胞，還能夠幫助減少與年齡相關的黃斑變性的風險。

●智利酒果：不僅對眼睛好，還能幫助調節血糖和增強免疫系統。尤其是對於長時間面對電子螢幕、感到眼睛疲勞的人來說，是個不錯的選擇。

李翊弘、鄭琳珍說，對於已經有白內障的患者，可以透過及時治療其他眼疾、控制血糖、避免長時間直視強光來幫助減緩病情，保護視力，守護色彩斑斕的世界。

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