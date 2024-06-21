健康網》夏至防口乾嘴破 中醫推「這茶飲」生津止渴助消化

中醫師指出，洛神花性涼，味甘酸，功效能清熱解毒、涼血消暑、養顏美容、生津止渴；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（21）日是節氣夏至，天氣炎熱，讓人容易口乾舌燥、嘴破且食慾不振。藍田馬光中醫診所副院長、佑昌馬光中醫診所醫師陳俐彣指出，此時節，消化系統較弱，應避免過量生冷，烤炸辛辣等難消化飲食，應以清淡、七分飽為宜，亦可適當食用各種瓜類及蔬菜。養生推薦「洛神仙楂烏梅湯」，可生津止渴助消化

冬病夏治 敷貼三伏貼最佳季節

陳俐彣表示，夏至時節過後，開始進入中醫所謂的「三伏日」，指的是一年當中最熱的日子，中醫認為此時陽氣極盛，為最適合調理身體的好時機。

請繼續往下閱讀...

中醫療法三伏貼，在人體陽氣最旺盛的時候，在身上敷貼辛溫、逐痰、疏通經絡的中藥，排除體內的濕氣寒邪，並且治療痼疾，能夠改善易於秋冬發作的過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道疾病，達到「冬病夏治」的效果，另有手腳易冰冷、體質虛寒者、經痛及月經不調、消化不良、慢性腹瀉等相關問題亦可透過伏貼療法來調理。

中醫師表示，夏天容易火氣旺盛，酌量食用苦瓜、蓮子心等能清熱瀉火，調整心火旺盛引起的失眠、煩躁；圖為示意圖。（圖取自freepik）

酌量食用苦味與酸味食物

陳俐彣提到，夏至時天氣炎熱，出汗增多，此時人體的陽氣會趨於身體表面，體內尤其是消化系統反而較弱，臨床上腹瀉、嘔吐、胃痛、積滯等各種消化系統問題明顯增加，更應避免因天氣炎熱而進食過量生冷，烤炸辛辣等難消化飲食，增加脾胃負擔，飲食應以清淡、七分飽為宜，亦可適當食用各種瓜類及蔬菜。

夏至的養生原則為滋陰降火，袪濕除煩，在飲食上清淡飲食助消化，高纖蔬果為優，苦味食物可以清暑氣，夏天容易火氣旺盛，苦入心、補心氣，酌量食用苦瓜、蓮子心等能清熱瀉火，調整心火旺盛引起的失眠、煩躁。酸味食物健胃消食，飯後食用烏梅、山楂、檸檬等飲品具有收斂、固澀的作用，能制肝火、滋補肝陰是不錯的選擇。

中藥茶飲 推薦洛神仙楂烏梅湯

陳俐彣指出，《本草綱目》：「烏梅，斂肺澀腸，止久嗽瀉痢」，加上烏梅口感溫和、微酸澀，可以斂肺生津止咳、改善慢性腹瀉。洛神花性涼，味甘酸，功效能清熱解毒、涼血消暑、養顏美容、生津止渴。

夏至養生推薦「洛神仙楂烏梅湯」來生津止渴助消化。洛神花3.6g，仙楂3.6g，烏梅24g，甘草2.4g，冰糖約100g，清水洗淨後，放進容器中，加2000c.c.溫水以大火煮滾，再轉小火慢熬至少1小時，關火後可酌加數片陳皮來提味，將材料撈起後，烏梅湯放進冷水中，靜置待涼。

夏至養生，中醫師推薦洛神仙楂烏梅湯，能生津止渴助消化，另外按壓神門穴，可改善煩躁失眠。（馬光中醫診所提供）

神門穴幫助改善煩躁失眠

陳俐彣指出，夏至氣候炎熱，心煩躁擾，口乾舌燥，容易嘴破且食慾不振，穴道保養可以按壓經絡循行之心經神門穴來清心瀉火，寧心安神，改善煩躁失眠等問題，神門穴位於手腕處，掌心朝向自己時，在小指向下延伸、手腕關節的橫紋，骨頭之間的凹陷處，每次按壓3∼5秒、左右手交替按壓各循環10次，也有助改善心火旺造成的失眠。

藍田馬光中醫診所副院長、佑昌馬光中醫診所醫師陳俐彣。（馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法