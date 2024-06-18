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健康網》黃西瓜比紅西瓜甜？ 營養師：糖質總量差不多
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕常有人說黃肉西瓜吃起來比紅肉西瓜還甜，這樣黃肉西瓜會有更多糖嗎？國健署在臉書專頁「食在好健康」發文表示，以每100克重量來看，紅肉西瓜有7.5克糖質總量，黃肉西瓜則是7.9克，兩者糖質總量差異不大。另外，紅肉西瓜含有較多的β–胡蘿蔔素與茄紅素，可以增加免疫力、維持視力健康等好處。
紅黃西瓜糖質總量比一比
國健署提到，西瓜是一年都吃得到的水果，紅肉及黃肉西瓜，產季都在每年3月～11月。營養師指出，糖質總量包含單糖及雙糖含量，以每100克重量來看，紅肉西瓜有7.5克糖質總量，黃肉西瓜則是7.9克，兩者糖質總量差異不大，提供的熱量也差不多。吃水果的時候只要依照，「每餐水果一拳頭」的方式來估算，就可以吃到最適當的份量。
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西瓜營養豐富
營養師提到，兩種西瓜都是水果類，富含水分、維生素C及鉀等礦物質。而紅肉西瓜含有較多的β–胡蘿蔔素與茄紅素，可以抗氧化、增加免疫力，維持皮膚及視力健康。因每餐水果一拳頭，所以如果碰到西瓜這類，比較難用拳頭來估計。可以把它切塊放在碗中，大約8分滿左右，就是一餐水果的量。
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