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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》2盤壽司約等於半碗飯！ 營養師教5秘訣健康吃

2024/06/18 13:51

營養師提醒，壽司2盤（4貫）約等於家用小碗大約半碗飯，食用時需要跟正餐澱粉做替換；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「減脂期間可以吃壽司嗎？」營養師吳佳穎對此表示，當然可以！不過壽司其實就是飯（澱粉）＋魚、肉（蛋白質）的組合，除了注意控制飯量，她分享5招健康吃秘訣：盡可能補充蔬菜和蛋白質食物避開油炸食物把握機會攝取魚油吃完補充原味堅果、並提到，壽司2盤（4貫）＝家用小碗大約半碗飯，吃壽司時需要跟正餐澱粉做替換

吳佳穎於臉書粉專「營養師 拉拉-吳佳穎」發文指出，壽司店是她超少去的外食選擇，一來是因為壽司店的食物，很難吃的均衡。二來是她本來就比較不愛吃白飯，比較喜歡吃原型澱粉。不過有時候聚餐還是會碰到吃壽司的店家，對此，她分享下列吃秘訣，壽司也能健康吃。

5招健康吃 飯後堅果當點心補好油

●替換份量：壽司2盤（4貫）＝家用小碗大約半碗飯。

吳佳穎表示，大多數人吃壽司時往往會達到5盤以上，算下來就至少吃了1碗以上的白飯。試想自己平常一餐飯量都吃多少，這樣想想算一算，常發現澱粉容易超標。所以吃壽司的時候，需要跟正餐的澱粉去替換份量，至少掌握整天澱粉不過量的原則。

●盡可能補充蔬菜、蛋白質食物：控制壽司的飯量，想必一定吃不飽，所以在壽司店建議大家可以另外搭配：茶碗蒸、生魚片、毛豆補充蛋白質，小菜也可以搭配蔬菜如海帶絲、秋葵、花椰菜、玉米筍等食材。但就要注意減少沙拉醬。

●避開油炸：用麵衣包裹再下鍋油炸的食材，非常容易吸飽油脂，讓熱量加倍，建議避開天婦羅（炸蝦、炸蔬菜）等。

●把握機會攝取魚油：壽司店有一個優點，就是可以吃到深海魚補充魚油。如果平常很少吃鯖魚、鮭魚、秋刀魚這類深海魚的人，可以在壽司店點這些深海魚的生魚片，這些是魚油很豐富的魚類，富含二十二碳六烯酸（DHA）、花生五烯酸（EPA），對血管保健、脂質調節、抗發炎都很有益處。

●烹調用油量偏少：如果沒有選擇炸物、沙拉醬，其實壽司店的食物油脂量並不多，建議吃完壽司，可以補充原味堅果5到10顆，補充好油脂。

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