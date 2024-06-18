健康網》2盤壽司約等於半碗飯！ 營養師教5秘訣健康吃

營養師提醒，壽司2盤（4貫）約等於家用小碗大約半碗飯，食用時需要跟正餐澱粉做替換；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「減脂期間可以吃壽司嗎？」營養師吳佳穎對此表示，當然可以！不過壽司其實就是飯（澱粉）＋魚、肉（蛋白質）的組合，除了注意控制飯量，她分享5招健康吃秘訣：盡可能補充蔬菜和蛋白質食物、避開油炸食物、把握機會攝取魚油、吃完補充原味堅果、並提到，壽司2盤（4貫）＝家用小碗大約半碗飯，吃壽司時需要跟正餐澱粉做替換。

吳佳穎於臉書粉專「營養師 拉拉-吳佳穎」發文指出，壽司店是她超少去的外食選擇，一來是因為壽司店的食物，很難吃的均衡。二來是她本來就比較不愛吃白飯，比較喜歡吃原型澱粉。不過有時候聚餐還是會碰到吃壽司的店家，對此，她分享下列吃秘訣，壽司也能健康吃。

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5招健康吃 飯後堅果當點心補好油

●替換份量：壽司2盤（4貫）＝家用小碗大約半碗飯。

吳佳穎表示，大多數人吃壽司時往往會達到5盤以上，算下來就至少吃了1碗以上的白飯。試想自己平常一餐飯量都吃多少，這樣想想算一算，常發現澱粉容易超標。所以吃壽司的時候，需要跟正餐的澱粉去替換份量，至少掌握整天澱粉不過量的原則。

●盡可能補充蔬菜、蛋白質食物：控制壽司的飯量，想必一定吃不飽，所以在壽司店建議大家可以另外搭配：茶碗蒸、生魚片、毛豆補充蛋白質，小菜也可以搭配蔬菜如海帶絲、秋葵、花椰菜、玉米筍等食材。但就要注意減少沙拉醬。

●避開油炸：用麵衣包裹再下鍋油炸的食材，非常容易吸飽油脂，讓熱量加倍，建議避開天婦羅（炸蝦、炸蔬菜）等。

●把握機會攝取魚油：壽司店有一個優點，就是可以吃到深海魚補充魚油。如果平常很少吃鯖魚、鮭魚、秋刀魚這類深海魚的人，可以在壽司店點這些深海魚的生魚片，這些是魚油很豐富的魚類，富含二十二碳六烯酸（DHA）、花生五烯酸（EPA），對血管保健、脂質調節、抗發炎都很有益處。

●烹調用油量偏少：如果沒有選擇炸物、沙拉醬，其實壽司店的食物油脂量並不多，建議吃完壽司，可以補充原味堅果5到10顆，補充好油脂。

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