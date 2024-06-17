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正港「棒球隊」出手不出棒 挺台電高雄區處號召捐血

2024/06/17 15:16

5位平均年齡23.8歲的台電棒球隊隊員都在今天第一次體驗捐血，由左至右分別是張建耀、郭子銓、巴青少、郭定泓、陽邯杰。（台電提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電高雄區處今舉行捐血活動，特別邀請21位身材矯健的台電棒球隊球員，與處長張以諾一起挽袖捐血；活動主辦人笑說，今天一定可以輕鬆破百袋。

台電高雄區處今（17）舉行捐血活動，搭配節能、電子帳單宣傳活動，台電棒球隊隊員一大早就集結在捐血車前，成為第一批挽袖捐血的熱血台電人！

今捐血隊員中，除了捐血經驗豐富的三壘手陳偉志，還有5位年輕隊員巴青少、郭定泓、張建耀、郭子銓、陽邯杰，都是第一次捐血。

陳偉志表示，從18歲開始就跟著爸爸一起捐血，可能因打球常運動，身體狀況一直維持很好，捐血對他來說是件簡單又有愛心的事，他累計捐血超過20次，未來等自己小孩符合捐血年齡，也會一起捐血。

捐血活動主辦人、高雄區處福利會樂育幹事鍾維國表示，高雄區處目前已舉辦4次捐血活動，每次活動都捐出100至120袋250cc熱血，每次都會邀集橋頭巡修課、楠梓服務所、施工課等單位同仁，在活動當天回區處捐血。看到棒球隊相挺，他相信一定今天一定可以輕鬆破百袋。

投手郭子銓今年23歲，他開心表示第一次捐血很開心，並笑稱捐血跟在球場上比賽相比，捐血容易而且簡單多了！（台電提供）

台電高雄區處今天（17日）上午舉行捐血活動，全隊21位身材矯健的棒球隊隊員，在處長張以諾號召下，穿著隊服、挽袖捐血。（台電提供）

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