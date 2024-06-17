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正港「棒球隊」出手不出棒 挺台電高雄區處號召捐血
〔記者王榮祥／高雄報導〕台電高雄區處今舉行捐血活動，特別邀請21位身材矯健的台電棒球隊球員，與處長張以諾一起挽袖捐血；活動主辦人笑說，今天一定可以輕鬆破百袋。
台電高雄區處今（17）舉行捐血活動，搭配節能、電子帳單宣傳活動，台電棒球隊隊員一大早就集結在捐血車前，成為第一批挽袖捐血的熱血台電人！
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今捐血隊員中，除了捐血經驗豐富的三壘手陳偉志，還有5位年輕隊員巴青少、郭定泓、張建耀、郭子銓、陽邯杰，都是第一次捐血。
陳偉志表示，從18歲開始就跟著爸爸一起捐血，可能因打球常運動，身體狀況一直維持很好，捐血對他來說是件簡單又有愛心的事，他累計捐血超過20次，未來等自己小孩符合捐血年齡，也會一起捐血。
捐血活動主辦人、高雄區處福利會樂育幹事鍾維國表示，高雄區處目前已舉辦4次捐血活動，每次活動都捐出100至120袋250cc熱血，每次都會邀集橋頭巡修課、楠梓服務所、施工課等單位同仁，在活動當天回區處捐血。看到棒球隊相挺，他相信一定今天一定可以輕鬆破百袋。
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