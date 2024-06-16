健康網》荔枝大揭密 農糧署帶你認識常見7品種

農糧署表示，想要辨別不同品種的荔枝，可從外觀觀察判斷果皮顏色、果棘是否刺手，或是從果肉風味、種子大小、是否帶特殊香氣等面向判斷。（圖取自photoAC）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕目前是荔枝盛產時刻，白嫩多汁又甜的果肉總讓人忍不住一顆又一顆，除了常聽到的玉荷包、黑葉外，其實台灣約有30多個荔枝品種，農糧署說明，想要辨別不同品種的荔枝，可從外觀觀察判斷果皮顏色、果棘是否刺手，或是從果肉風味、種子大小、是否帶特殊香氣等面向判斷。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，在4月中旬，即有豔荔等早熟品種上市，並以5-7月為盛產期，由高屏地區逐漸往北成熟，黑葉為台灣栽種面積最廣品種，果肉爽脆帶酸味，種子較大。

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台灣常見荔枝品種

豔荔。（資料照）

●豔荔：為產期最早的品種，栽種於高雄、台中地區。果皮艷紅，果棘刺手，果肉多汁，酸甜平衡。

玉荷包。（資料照）

●玉荷包：種於高雄、屏東地區。果皮紅中帶綠，果棘刺手，果肉Q甜細緻，種子小。

竹葉黑。（資料照）

●竹葉黑（沙坑）：產地在嘉義、台南地區，果皮暗紅，果棘平滑，果肉細軟，味道較淡。

黑葉。（資料照）

●黑葉：為栽種面積最廣的品種，常見於中彰投地區。果皮暗紅，果棘平滑，果肉脆爽帶酸，種子較大。

糯米糍。（資料照）

●糯米糍：種於中彰投地區。果皮鮮紅，果棘刺手，果肉脆甜種子小，帶特殊香氣。

玫瑰紅。（資料照）

●玫瑰紅：種於中彰投地區。果皮艷紅，果棘平滑且易剝，果肉極Q，帶玫瑰香氣。

桂味。（資料照）

●桂味：種於新竹、中投地區。果皮鮮紅，果棘平滑，果肉細軟，帶特殊香氣。

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