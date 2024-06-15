健康網》考前緊張鬧肚子 醫5招紓壓法「腸」保健康

醫師表示，根據研究結果，長期承受壓力的狀況下，體內的壓力荷爾蒙會升高，干擾腸道神經細胞刺激腸蠕動的功能，導致消化不良、腹脹等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕就讀高三的男學生每次參加模擬考試前，總會肚子痛或腹瀉；讓媽媽不禁擔心，會影響之後正式考試表現。醫師鄭泓志指出，國外有研究發現，長期承受壓力，體內的「壓力荷爾蒙」會升高，干擾腸蠕動功能，導致消化不良、腹脹等症狀。他分享5秘訣：透過正念冥想、規律運動、心理輔導、良好的社會支持、足夠的睡眠，有助紓壓。

桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在臉書專頁「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文表示，事實上，在面臨緊張與壓力的處境時，腸胃不適是很多人都會經歷的普遍現象。而科學研究也指出，壓力與腸道發炎有關。由美國賓夕法尼亞大學和德國弗萊堡大學所組成的研究團隊，在知名國際期刊《細胞》（Cel）發表研究論文，說明了壓力和腸道發炎的機制。

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長期壓力 發炎性腸道疾病風險高40%

鄭泓志首先解釋，腸道神經系統（ENS）被稱為「第二大腦」，它在腸道中獨立運作，調節腸道的運動、分泌和血流等功能。當我們面臨心理壓力時，身體會產生俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇，雖然普遍認為皮質醇是抗發炎因子，但「高濃度的皮脂醇」被證實會刺激小膠質細胞釋放發炎因子，長期而言對身體會產生不良影響。

研究團隊透過小鼠研究發現，在長期承受壓力的狀況下，體內的壓力荷爾蒙會升高，干擾腸道神經細胞刺激腸蠕動的功能，導致消化不良、腹脹等症狀。腸道神經系統中的膠質細胞除了傳遞神經訊號，也具有調節免疫反應的作用。當壓力荷爾蒙濃度上升時，會刺激腸道膠質細胞分泌更多促進發炎反應的細胞激素，進而加重腸道發炎、腹痛和腹瀉等胃腸不適症狀。

研究團隊還分析了英國生物資料庫超過50萬人的資料，發現長期承受心理壓力的人，罹患發炎性腸道疾病的風險約高出40%。此外，壓力也會使發炎指數升高、排便功能減弱，甚至縮短預期壽命。

體育活動能夠促進內啡肽的釋放，等同於天然「紓壓劑」，有助於提升心情和減少壓力；圖為情境照。（圖取自photoAC）

5招紓壓 運動能促「內啡肽」分泌

鄭泓志表示，研究清楚的解釋了心理壓力如何影響腸道發炎的機制，也在臨床上為我們提供了寶貴的方向。另分享下列5種管理壓力方法：

●正念冥想：這是一種有效的壓力管理工具，有助於人們專注於當下，通過呼吸和放鬆技巧來減輕壓力。

●規律運動：體育活動能夠促進內啡肽的釋放，等同於天然的「紓壓劑」，有助提升心情、減少壓力。

●心理輔導：尋求心理健康專業人士的幫助，進行認知行為治療或其他心理治療，有助於改善應對壓力的策略。

●良好的社會支持：和家人、朋友的互動可以提供情感支持，減少孤獨感，對抗壓力引起的負面情緒。

●足夠的睡眠：保證充足的睡眠是恢復體力、減輕壓力的基礎。

鄭泓志提醒，對於即將面臨重大考試的學生們來說，除了用功備考之外，家長和老師也應多加關注他們的心理健康狀況，給予情感支持和正確的壓力紓解指導，幫助學子們度過這個重要的人生階段。唯有身心俱佳，才能充分發揮自身潛能，取得佳績。

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