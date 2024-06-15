健康網》乾眼症4狀況 醫：有「這」情況馬上就醫

醫師指出，乾眼症常見症狀，包含眼睛乾澀、紅腫疲勞、灼熱紅腫、視力模糊。如出現這些狀況，尤其是眼睛感到刺痛，務必盡快就醫。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛乾乾的讓你好不舒服嗎？乾眼症是一種在臺灣越來越常見的疾病，五福諾貝爾眼科診所主治醫師粘靖旻在臉書粉專「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文分享4種乾眼症的常見症狀，其中包含眼睛乾澀、紅腫疲勞、灼熱紅腫、視力模糊。如出現這些狀況，尤其是眼睛感到刺痛，務必盡快就醫。

眼睛乾澀不適

粘靖旻指出，這是乾眼症最明顯的症狀，也就是眼睛感覺乾燥、不適或有灼熱感。這種不適感可能會隨著時間而加重，尤其如果風扇或空調，對著眼睛吹的時候，會更加明顯。這種乾澀感通常會讓眼睛感到不舒服，甚至有時會導致眼睛有異物感，甚至眼睛疼痛，分泌物增加。

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眼睛紅腫疲勞

粘靖旻說明，這是接著前面的症狀而來的，由於眼睛乾燥，眼睛周圍的組織可能會變得紅腫，並感到眼睛疲勞。尤其是在長時間閱讀、使用電子產品或長時間開車後，（也就是長時間專注用眼後），這個症狀會更明顯，也可能會伴隨疼痛感。

視力模糊或波紋

粘靖旻表示，在閱讀或使用電子產品時，乾眼症也可能導致視力模糊，或出現波紋感，就是在看比較單純的背景色，像是白色的牆壁的時候，眼前可能會覺得有奇怪的一條條東西。這種模糊感可能會讓人感到困擾，需要不斷眨眼或使用人工淚液來緩解，波紋感則常常伴隨著眼睛疲勞感。

眼睛刺痛或灼熱感

粘靖旻進一步說明，如果症狀更嚴重的話，眼睛可能會出現刺痛異物感或灼熱感，常常伴隨著眼睛泛紅和淚液分泌增加，可能會影響日常活動，務必及時就醫。

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