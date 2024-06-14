健康網》嬰幼兒必備營養懶人包！ 醫：2歲以下不宜喝2乳品

醫師表示，2歲以下兒童不宜飲用低脂或脫脂乳；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕充足營養對健康有益，但嬰幼兒每日膳食營養素都補對了嗎？對此，彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享，蛋白質及各種礦物質、維生素的正確攝取量、主要食物來源。其中含鈣質豐富的食物，除鮮乳和乳製品外，可考慮高鈣豆製品，如傳統豆腐、豆干、凍豆腐及豆干絲等；不過要注意，2歲以下兒童不宜飲用低脂或脫脂乳。

蛋白質

●蛋白質：依據第七版國人膳食營養素參考攝取量 （DRIs） 建議，動物性蛋白占總蛋白質中的比例，1歲以下的嬰兒以占3分之2以上為宜。

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礦物質

●碘：人體所需的碘大部分來自飲食，建議選擇加碘鹽取代一般鹽，但嬰兒副食品不建議添加鹽等調味料，並適量攝取含碘高的食物，例如海帶、紫菜等海藻類食物。

●鐵：幼兒容易缺乏鐵質，應養成均衡飲食習慣，並多吃深色蔬菜、豆類、每天一個蛋、適當攝取含鐵質高的紅肉，含有鐵的副食品可在4-6個月時開始添加。

●鈣：含鈣質豐富的食物，除了鮮乳和乳製品之外，可考慮高鈣豆製品，如傳統豆腐、豆干、凍豆腐及豆干絲等；2歲以下兒童不宜飲用低脂或脫脂乳。

●鎂：因為鎂為葉綠素組成份之一，因此鎂多存在於富含葉綠素的蔬菜中，如菠菜、莧菜及甘藍菜。而胚芽、全穀類之麩皮、核果類、種子類及香蕉亦為鎂之豐富飲食來源。

●鋅：全穀類、乳品、蛋、魚貝類、瘦肉、堅果均含豐富的鋅。

醫師表示，鎂為葉綠素組成份之一，因此鎂多存在於富含葉綠素的蔬菜中；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

維生素

●維生素A：動物肝臟、蛋黃為富含維生素A之食物；深綠色與深黃紅色蔬果富含胡蘿蔔素，可轉化成維生素A。

●維生素D：人體需要的維生素D，大部分是皮膚經陽光照射合成而得； 自然界含維生素D的食物不多，應多曬太陽以補充維生素Ｄ，但曬太陽之時段仍應避開紫外線強烈之時段。蛋黃、香菇、木耳中也有少量。

●維生素E：深綠色蔬菜、蛋黃、堅果、種子、穀類胚芽、植物油等為含量較高的食物。

●維生素C：新鮮水果如芭樂、柳丁、橘子、奇異果等含量豐富。

●維生素B1、B6與菸鹼素：全穀類、大豆、乳品、堅果、瘦肉、肝臟等含量豐富。

●維生素B2：牛奶及乳製品含量最豐富，其他如全穀類與深色蔬菜也很豐富。

●維生素B12：主要來源為動物性食品，如蛋、乳品、肉類含量豐富；素食者若選擇蛋奶素則較不須擔憂缺乏問題。

●葉酸：主要食物來源為綠色蔬菜、肝臟、豆類及水果（柑橘類）都是其豐富的食物來源。

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