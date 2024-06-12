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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》改善夜尿困擾 醫教3方法讓你一覺到天亮

2024/06/12 21:05

戴定恩指出，治療夜尿症可調整作息、藥物治療、手術治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一個晚上，需要跑幾次廁所才能安睡？夜尿症是許多人的夜裡最難熬的困擾，正準備熟睡之際，卻被尿意襲來吵醒，搞得夜不能寐。台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文，分享三種改善夜尿症的方式，其中包含調整作息、藥物治療、手術治療，讓你一覺到天明。

睡前排尿 不滑手機

戴定恩說明，可從生活習慣開始調整，無論是症狀輕微、嚴重，都是簡單且必要的方法。像是從晚餐後減少飲水，避免刺激膀胱的飲品；睡前養成排尿習慣、不滑手機，都是避免夜尿症的一種生活儀式。另外，若是腎臟、心臟功能不好的人，也建議嘗試在午休平躺半小時，將尿液製造轉移至中午，減少晚上排尿的可能。

抗利尿激素治膀胱過動

戴定恩表示，若是改變生活習慣後仍不見改善，鼓勵民眾前往就醫，從藥物治療開始做起。普遍來說，會透過抗利尿激素、治療膀胱過動症的藥物，來減緩夜尿的困擾。

藥物治療無效 可考慮手術

戴定恩提醒，若是藥物治療無效的話，可以考慮以手術來告別這個夜晚的困擾。特別是針對膀胱功能不佳、攝護腺嚴重肥大、結石、尿道狹窄等問題者，都建議以手術來徹底改善夜尿問題。

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