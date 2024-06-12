健康網》除毛雷射打一次夠嗎？ 醫曝6-10次為理想

醫師指出，利用特定波長的雷射光穿過表皮，讓毛髮中的黑色素吸收能量，會永久性破壞毛囊結構；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到了夏天，要展露肌膚的時刻，這時就有處理毛手毛腳，以及私密處除毛的需求。桃園新竹聖宜診所醫師吳易儒表示，依照部位及使用雷射不同而定，不過至少約６-10次才是理想。

除毛雷射到底要打幾次？吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文說明，依部位而定，但絕對不可能只打一次。

請繼續往下閱讀...

除毛雷射的原理，她表示，利用特定波長的雷射光穿過表皮，讓毛髮中的黑色素吸收能量，會永久性破壞毛囊結構，使其失去再生能力，從而達到永久除毛的效果。

為何除毛雷射要打這麼多次？她提到，毛髮有生長週期，要在毛毛冒出頭來有生長的時候，雷射才能藉由黑色素的引導，破壞毛囊結構。

那要打幾次才有效呢？她指出，不一定依部位及使用雷射不同而定，約6-10次可以達到理想的除毛效果。

除毛術前要注意什麼呢？她表示，注意除毛部位乾淨衛生，若要除私密處需則要避開生理期，孕期或毛囊有發炎狀況也不適合做雷射。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法