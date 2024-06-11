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靠這療法 80歲帕金森氏症婦擺脫輪椅

2024/06/11 11:25

聯新國際醫院透過「內生性幹細胞療法」診治帕金森氏症婦，圖為示意照片。（聯新國際醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕一名80歲婦人由於患帕金森氏症，肌肉神經退化，手腳動作如機器齒輪緩慢，平時依靠輪椅代步，聯新國際醫院透過再生醫療「內生性幹細胞療法」，經2個月療程修復神經受損細胞，舒緩症狀，婦人現已能擺脫輪椅，也能自然運用手腳。

帕金森氏症患者因為腦神經控制力較差，就像電線斷了，控制力很差，不僅行動緩慢，且需要很用力才能動作。經婦人家人求助醫師，醫院設計半年6次的「內生性幹細胞療法」，注射白血球生長激素（G-CSF），刺激骨髓幹細胞活化修復受損細胞，經目前2次療程，婦人已擺脫輪椅，減輕腰酸背痛。

聯新國際醫院功能與再生醫學中心主任盧炳昇醫師表示，「內生性幹細胞療法」，經由白血球生長激素注射劑刺激骨髓細胞，讓受損細胞增生、活化，達到自癒目的。」現在婦人明顯改善酸痛，能坐直、不再疼痛，且看得更清楚，可自在行動。

再生醫學是利用細胞製劑或靜脈營養支持，修補受損細胞、組織、器官，幫助人體恢復運作功能，改善疾病或老化造成影響。盧炳昇指出，再生醫學應用的範圍廣泛，可治療範圍包括帕金森氏症、脊隨神經受損、膝關節軟骨退化、慢性皮膚缺損、肝硬化、糖尿病等。

立法院本月4日三讀通過再生醫療法案。針對基因、細胞及其衍生物，用以治療、修復或替換人體細胞、組織及器官的新技術與新製劑，分別以《再生醫療法》及《再生醫療製劑管理條例》規範管理。

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