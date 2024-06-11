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守護國家未來主人翁 澎湖縣衛生局：防制嬰幼兒燒燙傷

2024/06/11 11:33

澎湖縣政府衛生局呼籲防止嬰幼兒燒燙傷，保護國家未來主人翁。（澎湖縣政府衛生局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕兒童是國家未來主人翁，但近來嬰幼兒燒燙傷的事件頻頻發生，給孩子們的健康和安全帶來了嚴峻挑戰。為了守護孩子們的健康，澎湖縣政府衛生局呼籲，家長們急需加強對嬰幼兒燒燙傷的防治意識，共同創造更安全的生活環境。

根據統計，許多嬰幼兒燒燙傷，是由於他們接觸到熱的物品或液體所導致的，因此，澎湖縣政府衛生局呼籲家長們要加強對孩子的監督，特別是在廚房、浴室等可能引發燒燙傷的地方，並確保家中的環境安全，將熱水壺、熱飲料等物品放置在孩子無法觸及的地方，此外，家庭中應該安裝相應的安全措施，如安全門和防燙裝置，以減少燒燙傷的風險。

另外在嬰幼兒燒燙傷的防治方面，急救知識也是至關重要的，除了家長和監護人應學習相關的急救知識外，幼兒也應該被教導如何安全地處理熱的物品和熱液體，並學習如何應對緊急情況，同時及時就醫治療，避免燒燙傷的傷害持續擴大。

衛生局長陳淑娟表示，讓我們一同攜手守護孩子的健康，共同防治嬰幼兒燒燙傷，為他們創造一個更安全、更健康的成長環境。尤其在少子化時代，每個兒童都是未來的希望，讓兒童們平平安安、快快樂樂長大，是每個家長、學校與社會的共同責任。

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