健康網》一緊張食慾就消失？ 營養師：情緒影響腸胃反應

曾依田表示，當自律神經嚴重失調時，大腦與腸道甚至會出現不同步的狀態，例如「大腦不覺得有壓力，卻還是許多腸道症狀」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在吃飯時間，遇到焦慮的狀況，食慾與飢餓感會馬上消失，嚴重還可能消化不良。營養師曾依田在臉書粉專「營養食事Ms.E10-營養師依田」發文表示，腸胃的反應會受到情緒左右。當壓力過大時，交感神經會過度亢奮，可能會有消化不良、脹氣等問題；若副交感神經過度亢奮，則會產生腹瀉、腹痛症狀。

曾依田指出，當壓力過大、情緒緊張時，交感神經會過度亢奮，使得腸胃蠕動變慢，消化酵素分泌減少，會產生消化不良、容易脹氣、便秘問題；反之，若副交感神經過度亢奮，腸胃蠕動加快，腸道還來不及吸收糞便中的水分，糞便就快速被推向肛門，就會腹瀉、腹痛。

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自律神經失調引起腸胃不適

曾依田說，腸胃道狀況不好時，很多人可能會以為「飲食吃錯，急忙努力調整飲食，但效果有限」、「腸道菌項不佳，急忙補充益生菌，但無法改善」、「腸道出問題，趕快腸胃科檢查掛一輪，但檢查不出異常」。其實，這可能是自律神經出了問題卻不自知。

她提到，現代人生活忙碌，來自四面八方湧入的壓力，是引起自律神經失調的常見原因。長期處於不安、緊張、興奮等各種情緒中，會造成交感神經與副交感神經不規律地亢奮，也就是「自律神經失調」。

曾依田表示，當自律神經嚴重失調時，大腦與腸道甚至會出現不同步的狀態，例如「大腦不覺得有壓力，卻還是許多腸道症狀」，造成許多人生活上的困擾。所以生活、壓力、情緒，皆會影響自律神經的平衡。「自律神經功能不平衡，腸道功能就不平衡。」只要自律神經回穩，腸道問題也會有大幅度的改善。

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