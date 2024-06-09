健康網》端午太放「粽」？ 營養師教搭5食物促消化

營養師表示，用餐時搭配一小碟白蘿蔔泥，可以幫助澱粉及脂肪消化；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午佳節將屆，吃粽子或聚餐機會都增加，飲食過量或吃了平時不常吃的食物，容易引起消化不良。營養師嫚嫚表示，依照食物類型的不同，在用餐時搭配白蘿蔔泥、黑胡椒粉、涼拌青木瓜絲，或飯後吃半碗奇異果、鳳梨，均有助於食物消化。

嫚嫚於臉書粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文說明，用餐時搭配一小碟白蘿蔔泥，可以幫助澱粉及脂肪消化，而煮熟的白蘿蔔，消化酵素的活性則會降低；而灑上一點黑胡椒粉，可以幫助提高澱粉酶的活性，及刺激脂肪酶分泌；若吃較多肉類或海鮮，則可以搭配涼拌青木瓜絲，或是飯後吃半碗左右的奇異果或鳳梨， 幫助蛋白質消化。

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適量攝取、細嚼慢嚥避免脹氣

國健署提醒，容易脹氣的人大部分是因為消化速度較慢，如果可以調整飲食型態，每一餐適量攝取，就可以避免大量食物來不及消化的問題，所以千萬不要碰到喜歡的料理就拼命吃，記得「適量攝取」是避免脹氣的重要關鍵。除此之外，在進食的時候，每一口多咬幾下，細嚼慢嚥會幫助食物更好消化，而且延長進食時間，也能避免因進食太快，一下就吃過量的情況。

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