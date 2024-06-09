創世台南院到宅「原床泡澡」臥床變浴池長輩開心

創世台南院提供到宅「原床泡澡」服務，運用簡單的器具，將原本的床打造成浴池。（圖由創世台南院提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕創世台南院提供到宅「原床泡澡」服務，運用簡單的器具，將原本的床打造成浴池，一名臥床長輩半年來沒不曾好好洗個澡，「原床泡澡」到宅服務，大大提升臥床者與照顧者的生活品質與健康，長輩也開心，直說「洗澡很舒服」。

創世台南院社工表示，台南一名90多歲的長輩，2年前於家中跌倒，導致骨折，後又因疾病開刀、泌尿道反覆感染，住院近2個月，返家後退化臥床至今。平日僅由外籍看護擦澡，無法進行徹底的清潔，後來由市立醫院轉介，創世台南院到宅團隊到長輩家「原床泡澡」。

請繼續往下閱讀...

社工表示，第一次泡澡時，長輩非常抗拒，因半年沒洗澡，身體有許多皮屑及汙垢；第二次訪視時，失智的長輩笑咪咪地向護理師說「洗澡很舒服」，言談間充分感受到原床泡澡帶來的舒適與幸福。

創世台南院表示，「原床泡澡」加速血液循環，讓肌膚徹底清潔、放鬆肌肉，也降低搬動跌落的風險。創世自2003年開始推展「到宅服務」，全台免費到植物人或長期臥床者家中協助指導「原床泡澡」與照護技巧，至今已服務超過14萬個家庭，希望大家支持植物人到宅服務，讓長輩及植物人也能「澡」到幸福。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法