健康網》4種人端午別放「粽」狂嗑！ 營養師授健康吃方法

營養師高敏敏表示，其實可換個方式吃，只要適量不放縱，肉粽也可吃的很健康。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節總會來上幾顆肉粽應景，但怕胖、怕血糖飆高，甚至脹氣者看到糯米就不敢吃該怎麼辦？營養師高敏敏表示，其實可換個方式吃，只要適量不放縱，肉粽也可吃的很健康。像是易脹氣者，可搭配鳳梨、奇異果、木瓜助消化；高血脂改吃全穀粽，增加纖維攝取；血糖不穩可吃全穀粽搭配蔬菜，能穩定飯後血糖；腎臟疾病可吃白糯米粽較佳。

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文針對「4種人」列出端午吃肉粽的注意事項，除此之外，並建議愛吃肉粽的人也記得淺嚐即可，並注意鹹粽可以代替一頓正餐的澱粉量。

請繼續往下閱讀...

●腸胃消化不良、易脹氣者：建議控制份量、細嚼慢嚥，一次勿吃過多糯米，可以吃鳳梨、奇異果、木瓜助消化。

●高血脂者：避免肥肉、花生粉、蛋黃等高油脂高熱量配料，改吃全穀粽增加纖維攝取。

●高血糖、血糖不穩者：衛福部建議每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10％，若能控制在5％以下更佳。以每日攝取2000大卡之成年人計算，每日添加糖攝取應低於25-50公克，而一顆豆沙粽已超過一半，因此建議有高血糖的朋友避免甜粽子，可吃全穀粽搭配蔬菜，穩定飯後血糖。

●腎臟疾病者：少沾醬、避免含磷較高的全穀粽，可以吃白糯米粽較佳，而蔬菜應先川燙過再做享用。

除了上述4種人吃粽要注意外，高敏敏也呼籲，一般人若怕胖的話，吃粽子時要記得替換掉正餐澱粉；搭配蔬菜一起吃，增加纖維量、幫助增加飽足感、飲食更均衡；甜粽要克制，因含糖量高，勿一顆接一顆；及沾醬另外倒小碟子，勿直接倒在肉粽上，避免高鈉、高糖，若想要更健康的話，也可以試試自己包粽子。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法