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健康網》寶寶嘔吐發紺 腹部X光照出「足球徵」小腸破了

2024/06/08 20:31

醫師指出，寶寶的腹部X光片出現足球徵，提示存在大量氣腹，不正常的自由空氣勾勒出腹腔整個輪廓，代表腸道出問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寶寶因出現嘔吐、腹脹及活動力下降，因此被家長帶來兒科急診。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰說，兒科醫師發現寶寶有嘔吐及明顯腹脹的情形，而且哭時嘴唇發紺，腹部X光片出現「足球徵」 ，它提示存在大量氣腹，不正常的自由空氣勾勒出腹腔整個輪廓，經緊急手術確認為小腸穿孔。

吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文指出，這名寶寶膚色呈現大理石斑，整體狀況不好，安排腹部X光片檢查，發現寶寶腸子呈現腸氣囊腫病的型態，推測可能是腸道急症。

吳昌騰表示，確先緊急給予輸液治療，但寶寶的普通點滴路徑不好打，醫護人員把小兒高級救命術（PALS）所學到的絕招骨針拿出來，安排後續的醫療治療，包括穩定病人的生命徵象，會診小兒外科醫師，送入手術房進行治療。最後，手術完成，確認為小腸穿孔，雖然過程忙碌，但完成一次跟時間賽跑的醫療。

吳昌騰說明，足球徵是典型的腹部急症影像，最常見於晚期壞死性小腸結腸炎的兒童，也可見嬰幼兒於因旋轉不良伴隨中腸扭轉、先天性巨結腸、胎糞性腸阻塞、腸閉鎖所致的腸阻塞伴隨繼發性穿孔者。

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